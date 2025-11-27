Первый в России слёт креативных кластеров проходит в Свердловской области

Первый в стране Всероссийский слёт креативных кластеров и пространств (16+) стартовал в Свердловской области. Для обсуждения ситуации в креативной экономике и обмена опытом развития инфраструктуры в столицу Урала прибыли представители порядка 30 регионов.

Ключевые события 27 ноября проходят в Музейном комплексе в Верхней Пышме. В числе тем — инфраструктура как драйвер развития креативных индустрий, форматы кластеров, инструменты финансирования проектов и успешные модели взаимодействия команд в регионах.

Слёт организован правительством Свердловской области и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») совместно с Агентством стратегических инициатив.

«Агентство стратегических инициатив работает уже с 70 регионами в рамках внедрения регионального стандарта по развитию креативно-творческих индустрий. Мы видим разные фокусы регионов в этой работе. Свердловская область, на наш взгляд, отличается тем, что на территории региона создаются и развиваются проекты, которыми мы гордимся всей страной. Это и рекламные агентства, и прекрасные бренды в области моды, это прекрасные фестивали и проекты в области музыки. Мне кажется, что такие проекты — пример того, как должны развиваться компании в области креативных индустрий. И на мой взгляд, у Екатеринбурга есть все возможности стать третьей столицей креативных индустрий после Москвы и Санкт-Петербурга», — заявила директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Екатерина Черкес-заде.

По данным Минэкономразвития РФ, креативная экономика растёт в 4 раза быстрее, чем экономика России в целом. При этом 80% всей выручки компаний креативных индустрий сконцентрировано в 10 регионах-лидерах, куда входит и Свердловская область. Годовой объём бизнеса творческого предпринимательства (по валовой добавленной стоимости) в регионе превышает 130 млрд рублей.

«Мы входим в топ-5 регионов по вкладу креативных индустрий в валовый региональный продукт. Да, две трети этого вклада вносит сектор IT, но и остальные креативные индустрии имеют больший потенциал. Мы проводим мероприятия для развития сферы моды, для киноиндустрии, в области ювелирного искусства и другие. Системное значение в развитии и поддержке имеют креативные кластеры, это база, на которой могут создаваться предприятия креативной экономики. Именно там появляются возможности для коллабораций, акселерации, для того, чтобы предприниматели понимали, куда им двигаться. Сегодня и завтра в Свердловской области коллеги со всей страны будут обсуждать развитие креативных кластеров, обмениваться опытом», — подчеркнул и.о. заместителя губернатора Свердловской области — министра инвестиций и развития Дмитрий Ионин.

На слёте проекты развития инфраструктуры презентуют представители Калининградской, Новгородской, Костромской и Томской областей, ХМАО, территорий Дальнего Востока и Арктики.

Эксперты разбирают подходы к финансированию проектов: частные инициативы, государственные инвестиции, создание импортно-экспортного хаба, фестивальные практики, сотрудничество с крупным бизнесом и другие. В фокусе внимания также — успешные модели взаимодействия между основными участниками процесса: власть, опорные организации, продюсеры города, креативная инфраструктура, креаторы и предприниматели.

В Свердловской области реализуется модель, в соответствии с которой ключевую работу по поддержке креативных индустрий и реализации инфраструктурных проектов ведёт опорная организация в лице Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

«Фонд определён в качестве опорной организации по развитию креативных индустрий Свердловской области. В рамках этого взаимодействия ведётся большая работа. Например, в регионе появился и развивается за внебюджетные деньги креативный кластер “Домна”, доступный для креативных предпринимателей. У нас есть отдельный вид займа “Приоритет”, по которому предприниматели креативных индустрий могут получить до 5 млн рублей ниже ставки ЦБ РФ. Фонд, который уже больше 20 лет поддерживает малый и средний бизнес региона, сформировал большую сетку консультаций, образовательных треков, мероприятий, в том числе и для креативных предпринимателей», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Фонд ведёт работу по внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив, а также совместно с министерством инвестиций и развития региона участвует в разработке стратегии развития креативных индустрий.

До конца 2025 года в Свердловской области будет утверждена концепция развития креативных индустрий региона до 2035 года, запущен электронный реестр креативных предпринимателей, сейчас он в стадии тестирования. В реестре будет учтено в том числе и резидентство в кластерах. В последующем именно к креативной инфраструктуре будут привязаны меры поддержки.

28 ноября участники Всероссийского слёта креативных кластеров и пространств продолжат работу на стратегической сессии «Как эффективно работать вместе» в креативном кластере «Домна».