В Нижнем Тагиле на Вагонке около мусорных контейнеров обнаружили выброшенные зубные слепки с фамилиями пациентов

Сегодня, 25 ноября, в паблике «Чёрный список Тагила» появился пост с фотографиями о том, что возле мусорных контейнеров рядом со стоматологической поликлиникой на улице Правды на Вагонке на земле обнаружены около сотни зубных слепков. Причём на некоторых были написаны фамилии пациентов. Публикация быстро вызвала широкий общественный резонанс. В комментариях разгорелся спор: одни пользователи обвинили поликлинику, утверждая, что сотрудники якобы выбросили слепки с нарушением СанПиН. Другие же тагильчане считают, что медицинское учреждение действовало правильно и утилизировало материалы в установленном порядке, а разбросать их могли абсолютно посторонние люди.

«Жесть. Вчера стоматология на Правды выбросила слепки зубов прямо возле мусорки у жилого дома с подписями фамилий, кучей. Верх цинизма», — написал автор поста.

Инцидент АН «Между строк» прокомментировал главный врач стоматологической поликлиники Николай Корытов.

«Все слепки утилизируются должным образом. Их рассыпали не наши сотрудники, но мы в ближайший час после обнаружения этой ситуации сразу же её устранили соответствующим образом. Все беседы проведены. Ответственные лица проинспектированы повторно. А также мы представили администрации города фотографии, на которых видно, что ничего подобного сейчас на мусорке нет. В основном там были не слепки, а даже бетонные обломки. Но вот раздули: человек, вместо того чтобы подойти к руководителю стоматологии, зачем-то это разместил в соцсети. Хотя, понятно, если рассыпал кто-то из тех, кто, извините, в помойке купается, организация в этом не виновата», — рассказал АН «Между строк» главный врач медицинского учреждения.