Под Нижним Тагилом задержали банду «чёрных лесорубов»

Сотрудники тагильской полиции совместно с местными лесничими выявили и задержали банду «чёрных лесорубов». Как сообщили в региональном Минприроды, изначально оперативная информация о незаконной рубке леса в районе Башкарки поступила от правоохранителей. Полицейские и лесничие Башкарского и Николо‑Павловского участковых лесничеств выдвинулись на место предполагаемого преступления.

Там уже работали экскаватор, ГАЗ-66 и группа из пяти человек. Увидев представителей власти, двое из них попытались скрыться, но были быстро задержаны бойцами отряда быстрого реагирования. После установления личностей все задержанные были доставлены в Петрокаменское отделение полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает Минприроды Свердловской области.