Под Нижним Тагилом задержали банду «чёрных лесорубов»

25.11.2025 13:56
Сотрудники тагильской полиции совместно с местными лесничими выявили и задержали банду «чёрных лесорубов». Как сообщили в региональном Минприроды, изначально оперативная информация о незаконной рубке леса в районе Башкарки поступила от правоохранителей. Полицейские и лесничие Башкарского и Николо‑Павловского участковых лесничеств выдвинулись на место предполагаемого преступления.

Там уже работали экскаватор,  ГАЗ-66 и группа из пяти человек. Увидев представителей власти, двое из них попытались скрыться, но были быстро задержаны бойцами отряда быстрого реагирования. После установления личностей все задержанные были доставлены в Петрокаменское отделение полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает Минприроды Свердловской области.   

