В Нижнем Тагиле на мусоросортировочном комплексе не приняли бункеровоз с шинами и отправили обратно на контейнерную площадку

Бункеровоз, который привёз крупногабаритные отходы из села Покровское, не приняли на тагильском мусоросортировочном комплексе из-за наличия в кузове автомобильных шин. Как сообщает регоператор «Рифей», отходы с покрышками вернулись обратно в село Покровское на контейнерную площадку.

«Напоминаем, шины не относятся к твёрдым коммунальным отходам, образованным в помещении, а значит, не должны размещаться на контейнерных площадках, а также прилегающих к ним территориях. Подытожим: складывать шины в ёмкости под ТКО и бункеры под КГО запрещается; размещать шины на контейнерных площадках и рядом с ними запрещается. Нарушителям грозит штраф в соответствии с пунктом 8.2 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2023 году жители Нижнего Тагила жаловались на свалки автопокрышек, которые использовались во дворах в качестве клумб. В администрации города заявляли, что вывоз и утилизация шин с территории многоквартирных домов — ответственность управляющих компаний, а вопрос вывоза покрышек из частного сектора прорабатывается. В 2024 году в Нижнем Тагиле была ликвидирована 301 несанкционированная свалка. Подрядные организации вывезли более 50 тысяч тонн мусора и 415 тонн автомобильных шин.