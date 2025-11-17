Суд продлил арест экс-гендиректору компании «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения бывшему гендиректору компании «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину, обвиняемому в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Адвокаты Воеводина обжаловали постановление в суде апелляционной инстанции, прося для своего подзащитного более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Михаил Воеводин останется под стражей по 29 января 2026 года», — сообщили в облсуде.

Напомним, экс-глава крупнейшего в мире производителя титана ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» был задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ России 24 июня в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ранее возбуждённого в Екатеринбурге отделом по расследованию особо важных дел управления СКР по Свердловской области. 27 июня суд отправил Воеводина в СИЗО, несмотря на доводы защиты, сообщал «Коммерсантъ».

Отметим, что в начале 2022 года Свердловский областной суд признал законным решение о прекращении дела в отношении Михаила Воеводина. На заседании судья сообщил, что Воеводин возместил корпорации 1,7 млрд рублей по мировому соглашению, компенсировав ущерб.

В ноябре 2021 года Верхнесалдинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Воеводина и назначил ему штраф. На слушаниях бывший топ-менеджер заявил о своём раскаянии, а представитель корпорации сообщил об отсутствии претензий к подсудимому. Решение о прекращении дела оспорила прокуратура.

В августе 2020 года стало известно, что МВД по Свердловской области возбудило против Михаила Воеводина уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже дело переквалифицировали на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

В сентябре 2020 года корпорация «ВСМПО-Ависма» подала иск к бывшему генеральному директору Воеводину о взыскании с него 4 млрд рублей. В декабре стороны заключили мировое соглашение, согласно которому экс-директор обязался выплатить корпорации почти 1,7 млрд рублей.