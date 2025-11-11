Пенсионера из Нижнего Тагила, готовившего покушение на топ-менеджеров «Уралвагонзавода», отправили на принудительное лечение

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) назначил 65-летнему жителю Нижнего Тагила Андрею Фогелю (признан террористом и экстремистом) принудительное лечение, отменив уголовное преследование. Ранее его обвиняли в подготовке организации террористического сообщества и участия в нём.

По версии обвинения, Фогель планировал нападения на топ-менеджеров «Уралвагонзавода» и убийство начальника полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова. Также Фогель намеревался привлечь бойцов Росгвардии к «партизанской войне». Сам активист утверждает, что уголовное дело было сфабриковано, а провокацию устроил его знакомый — член профсоюза «Солидарность» Павел Сергиеня, который, по его мнению, сотрудничает со спецслужбами.

Согласно материалам дела, в январе прошлого года Сергиеня и ещё один росгвардеец пришли к Фогелю «посмотреть видео» с поджогом автомобиля топ-менеджера завода. После их ухода оперативники нашли у активиста пакет с бутылками с зажигательной смесью. Ранее гособвинитель отмечал, что Фогель страдает расстройством личности и не осознаёт опасность своих действий. В связи с этим он предложил направить его на принудительное лечение и освободить от уголовной ответственности. В последнем слове Фогель заявил, что не признаёт вину и считает себя жертвой политической расправы. Мужчина настаивает, что не нуждается в стационарном лечении, поскольку уже проходит медикаментозную терапию дома.

В итоге Фогель был признан виновным и направлен на принудительное лечение.