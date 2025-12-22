На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила вводится новая схема прохода пассажиров

Сегодня, 22 декабря, на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила начинает действовать новая схема прохода пассажиров в связи с введением дополнительных мер транспортной безопасности. Теперь на территории вокзала установлены периметровое ограждение и досмотровый павильон, оснащённый специальным оборудованием — интроскопами, стационарными и ручными металлодетекторами.

Проход на территорию вокзала и выход на платформы к поездам осуществляется только через досмотровый павильон с обязательным прохождением процедуры досмотра. Попасть к поездам, минуя зону контроля, будет нельзя. При этом для пассажиров, прибывающих в Нижний Тагил, сохраняется возможность выхода в город без прохождения досмотра. Так, с первой платформы можно выйти в обход здания вокзала со стороны южного крыла у пешеходного моста, со второй платформы — через тоннель с новым выходом на привокзальную площадь, расположенную вне периметра зоны транспортной безопасности. Кроме того, выйти с территории вокзала пассажиры также могут через павильон без прохождения досмотра.

Для транзитных пассажиров, ожидающих пересадку, вход в здание вокзала возможен с первой платформы с обязательным прохождением досмотра, а со второй платформы — через тоннель, затем необходимо пройти через привокзальную площадь и досмотровый павильон, также с прохождением всех необходимых процедур безопасности.

При этом возможность транзитного пешеходного прохода по мосту из одной части города в другую сохраняется. Жители и гости города по-прежнему смогут пройти с привокзальной площади на улицу Индустриальную по пешеходной дорожке, которая находится вне периметра зоны транспортной безопасности. В администрации Нижнего Тагила обращают внимание пассажиров на необходимость заблаговременно прибывать на вокзал, чтобы с учётом прохождения досмотра избежать опозданий на поезда.