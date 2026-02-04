В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗ состоялась вторая «Битва роботов» (12+)

В прошедшую пятницу, 30 января, в Нижнем Тагиле состоялась вторая «Битва роботов» в рамках учебной программы «Инженерные решения для современного производства», разработанной при поддержке ЕВРАЗ.

На арене в Городском дворце детского и юношеского творчества в шести боях сразились восемь роботов, которые были разработаны студентами в лабораториях НТИ УрФУ. Все боевые дроиды обладают особенными характеристиками, а также уникальным оружием. Будущие инженеры смогли испытать свои изобретения в деле — проверить расчёты, прочность конструкций, эффективность алгоритмов и надежность электронных систем своих изобретений. В поединке побеждал тот робот, который смог вывести соперника из строя, вытолкнуть его из центрального круга или нанести максимальное количество ударов.

На мероприятии собралось более 500 зрителей, каждый из которых мог не только посмотреть на сражения, но и получить свой портрет от мирного робота — скетчбота. Кроме того, шоу впервые транслировалось в прямом эфире сообщества «Короче, ЕВРАЗ» ВКонтакте.

«Наша задача — сделать инженерное образование живым, интересным и максимально приближённым к реальному производству. Чтобы сконструировать робота, нужно владеть основами механики, электроники, программирования и моделирования. Именно эти компетенции сегодня востребованы на современных предприятиях. И мы видим, как студенты-второкурсники уже говорят на одном языке с инженерами ЕВРАЗа», — рассказала исполняющая обязанности директора НТИ УрФУ, руководитель образовательной программы «Инженерные решения для современного производства» Мария Миронова.

По итогам турнира третье место заняла команда «Молотобоец». Вес робота, которым управлял Дмитрий Лаптев, составил 9,5 кг, а максимальная скорость — 8 км/ч. Второе место заняла команда «Дарт Вейдер» с роботом весом 8 кг, развивающим скорость 9 км/ч, которым управлял Михаил Рыбкин.

Первое место заняла команда «Вихрь» с роботом весом 13 кг, максимальной скоростью 10км/ч, под управлением Егора Луковича. В его арсенале был верхний горизонтальный спиннер с лезвиями.

«Мы заинтересованы, чтобы в ЕВРАЗ приходили молодые, целеустремлённые, инициативные ребята, которые не боятся предлагать новые решения и двигать промышленность вперёд. Сегодня они проектируют игровых роботов, а завтра будут разрабатывать цифровые системы управления доменным или конвертерным производством. “Инженерный бакалавриат” помогает нам увидеть талантливых ребят, вовлекать их в совместные проекты. Это долгосрочное инвестирование в будущее ЕВРАЗа», — отметила заместитель директора по персоналу дивизиона «Урал» ЕВРАЗ Юлия Ефименко.