В Нижнем Тагиле осудили лжеполицейского, укравшего деньги у 85-летней женщины

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Лисицына. Он признан виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба, совершенная с проникновением в жилище).

По версии следствия, 19 апреля 2025 года Лисицын , заметив на улице потерпевшую, проследил за ней и установил место её проживания. Потом он постучал в дверь её квартиры. Когда старушка открыла, он представился полицейским и сказал, что проводит проверку по сообщению о кражи денег. Затем он попросил предоставить ему для проверки имеющие у женщины деньги. Она выполнила его просьбу и показала ему имевшиеся у неё 14 тысяч рублей.

« Воспользовавшись тем, что потерпевшая по его просьбе вышла из комнаты, Лисицын тайно похитил указанные денежные средства, скрывшись с ними с места преступления. Примечательно, что в 2014 году Лисицын был осужд ё н за совершение ряда аналогичных преступлений, потерпевшими по которым выступали также пожилые люди. Механизм хищения принадлежащих потерпевшим денежных средств был аналогичным », — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Свердловской области.