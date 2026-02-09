Тагильчанин подал в суд на РЖД и мэрию за травму, полученную после падения с велосипеда

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел иск местного жителя Романа, который требовал компенсацию морального вреда в размере 7 млн рублей после падения с велосипеда. Суд частично удовлетворил требования истца, признав вину РЖД, но значительно сократив сумму выплаты с учетом вины самого потерпевшего.

Инцидент произошёл 2 августа 2025 года, когда Роман ехал на велосипеде по тротуару на улице Садовой. Возле здания управления Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги (РЖД) он столкнулся с декоративным ограждением и упал, ударившись головой о пики изгороди. Полученные травмы потребовали операции и длительного лечения.

Роман подал в суд на администрацию города, РЖД и страховую компанию «Ингосстрах», требуя взыскать 7 млн рублей. Истец утверждал, что падение произошло из-за выбоины на тротуаре, который находился в ненадлежащем состоянии.

Суд изучил все материалы дела, включая фотографии, видеозаписи, заключения экспертов, показания свидетелей и документы сторон. Были сделаны следующие выводы:

— Декоративное ограждение, принадлежащее РЖД, было установлено рядом с тротуаром за пределами земельного участка компании. Доказательств соответствия ограждения требованиям безопасности и санитарным нормам представлено не было.

— Претензии истца к администрации города о ненадлежащем содержании тротуара (наличие мусора, выбоин) не подтвердились.

— Роман нарушил правила дорожного движения, не держась за руль двумя руками и потеряв контроль над велосипедом, что привело к аварии.

На основании этих выводов суд постановил:

— РЖД частично виноваты в причинении вреда здоровью Романа из-за установки и содержания опасного ограждения рядом с пешеходной зоной.

—Исковые требования к администрации города и страховой компании СПАО «Ингосстрах» были отклонены, так как не было установлено их вины.

— Моральный вред Романа подлежит компенсации, но его размер должен учитывать как вину РЖД, так и грубую неосторожность самого истца.

В итоге суд частично удовлетворил иск:

— С РЖД в пользу Романа взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 200 рублей на судебные расходы.

— В удовлетворении требований к администрации города и СПАО «Ингосстрах» было отказано.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.