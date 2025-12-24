В Нижнем Тагиле прошла «Автоёлка-2025» (ВИДЕО)

Па парковке трамплинного комплекса «Аист» в Нижнем Тагиле прошла восьмая традиционная предновогодняя «Автоёлка-2025» (6+).

В этот раз прошлогодний рекорд в 503, 5 автомобиля (половинкой была детская машинка) побить не удалось, однако, несмотря на мороз около 30 градусов, собралось 350 автомобилей. Они выстроились в разноцветную праздничную ёлку, увидеть которую можно с высоты птичьего полёта. Флешмоб прошёл организованно, участники, создавая фигуру огромной автоёлки, действовали чётко и слаженно.

Сотрудники Госавтоинспекции, пользуясь случаем, провели профилактические беседы с водителями о запрете употребления алкоголя при управлении автомобилем.