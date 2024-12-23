Новогодняя автоёлка в Нижнем Тагиле побила рекорды прошлых лет по количеству автомобилей

В прошедшие выходные на парковке трамплинного комплекса «Аист» в Нижнем Тагиле прошла седьмая «Автоёлка-2024» (6+). Этот ежегодный флешмоб уже стал традицией для местных автомобилистов, однако в этот раз он превзошёл все ожидания организаторов.

В этом году акция установила новый рекорд по числу участников — на мероприятие съехалось 503,5 автомобиля. Как написали в сообществе «Автоёлка Нижний Тагил», той самой половинкой стала детская машинка, которая была украшена ничуть не хуже своих старших собратьев.

Прошлый рекорд был установлен в 2021 году, тогда организаторы собрали 450 автомобилей, украшенных мишурой и гирляндами.