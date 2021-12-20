В Нижнем Тагиле акция «Автоёлка 2021» собрала рекордное количество участников

В минувшие выходные на парковке трамплинного комплекса «Аист» в пятый раз прошла предновогодняя акция «Автоёлка». В этом году на мероприятие приехали 450 машин — это рекорд за всё время проведения флешмоба, рассказал АН «Между строк» один из организаторов Марк Горетов. Последние два года в мероприятии участвовало лишь 230 машин.

На юбилейную автоёлку приехали не только тагильчане, но и жители Екатеринбурга, Качканара, Верхней и Нижней Салды. Один участник приехал из Перми. Во время флешмоба автомобилистов и их детей развлекали Дед Мороз и Снегурочка.