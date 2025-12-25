Не мешайте мне пить. Жительница Баранчинского осуждена за то, что по пьяни ударила и оскорбила полицейского, прервавшего её застолье

Жительница посёлка Баранчинский под Нижним Тагилом осуждена за то, что в пьяном угаре оскорбила и ударила полицейского, прервавшего её бурное застолье. Кушвинский городской суд вынес приговор 33-летней Наталье, она признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Драма разыгралась в октябре этого года. Друг Натальи категорически не хотел идти на рассмотрение протокола об административных правонарушениях в судебный участок, и чтобы доставить его туда, пришлось прибегнуть к силе. В тот момент, когда за ним пришли полицейские, он, в компании с Натальей, распивал спиртное. Появление правоохранителей не понравилось обоим участникам застолья, но Наталье особенно.

«Повод, по которому их отвлекли от употребления алкоголя, паре не понравился, в связи с чем оба начали выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью. Поскольку всё происходило на улице, сотрудники полиции сделали обоим замечание, предупредив об административной ответственности за мелкое хулиганство и нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. Спутник Натальи попытался скрыться, но был задержан. Наталья решила вступиться за сожителя, нанесла полицейскому удар ногой в поясницу, сбив его с ног. Даже после доставки в отдел женщина не успокоилась, продолжая толкать сотрудника и наносить ему удары кулаком по спине, сопровождая действия оскорблениями», — рассказали в суде.

В отношении неё было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ – «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления. Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ, ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.