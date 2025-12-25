В Свердловской области с нового года проиндексируют социальные выплаты на 4%

В Свердловской области с 1 января 2026 года проиндексируют социальные выплаты для льготных категорий граждан на 4%.

«Повышение коснётся ежемесячных пособий на детей, выплат малоимущим семьям, пособий родителям детей-инвалидов, выплат инвалидам, получившим военные травмы, членам семей погибших при исполнении воинского долга и другим», — отметил губернатор региона Денис Паслер.

Размер областного материнского капитала, который предоставляется семьям, родившим или усыновившим третьего или последующего ребёнка, составит 182 тысячи 493 рубля, а в случае рождения трёх детей одновременно — 272 тысячи 738 рублей.

Увеличение коснётся и выплат обладателям знаков отличия Свердловской области. Размер единовременного пособия матери, награждённой знаком отличия «Материнская доблесть» III, II и I степени, увеличится до 51 тысячи 505 рублей, 103 тысячи 007 рублей и 206 тысяч 016 рублей соответственно.

Кроме того, индексация затронет меры социальной поддержки для семей с детьми: до 625 рублей увеличится ежемесячное пособие на междугородний проезд для школьников из многодетных семей. Новый размер выплаты на покупку школьной формы составит 6 тысяч 521 рубль.