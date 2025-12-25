На Красном Камне ограбили два продуктовых магазина

В ночь с 23 на 24 декабря в Нижнем Тагиле произошла серия ограблений. На Красном Камне неизвестные выбили стёкла в дверях продуктовых магазинов и обокрали их.

«Красный Камень, улица Южная, 3а. Ночью обнесли как минимум два магазина на Красном Камне — “Магнит” и “Монетку”. Ночные гости устроили знатный погром. Вот пришёл утром, а магазин не работает, сказали, что с ночи ждут полицию, всё до них никак не могут доехать сотрудники. Полиция приехала только в 10:30 утра, наверное, отрабатывали “Монетку” поблизости, которую тоже ограбили», — рассказал подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил.