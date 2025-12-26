Красноуральский дроппер выплатит по суду 727 тысяч рублей обманутой мошенниками женщине

Суд в Красноуральске вынес решение в пользу потерпевшей , которая стала жертвой телефонных мошенников. Деньги будут взысканы дроппера — посредника в мошеннической схеме.

« В ноябре 2024 года на телефон жительницы Великого Новгорода позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что ведёт дело о незаконных финансовых операциях, и для безопасности посоветовал женщине перевести все свои сбережения на защищённый счёт. Доверчивая горожанка перевела 727 000 рублей на банковский счёт 48-летнего жителя Красноуральска », — рассказали в суде.

Позже выяснилось, что этот гражданин выступил в роли дроппера: он предоставил реквизиты своего счёта мошенникам для получения и обналичивания украденных денег .

Потерпевшая подала иск о взыскании неосновательного обогащения с владельца счёта. Красноуральский городской суд полностью удовлетворил её требования, взыскав с ответчика в пользу истца всю сумму — 727 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции .

Ранее, Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал 21-летнего Александра Кондратьева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ (незаконные операции с электронными средствами платежа), сообщили в суде.