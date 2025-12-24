МЧС предупредило о сильных морозах в Свердловской области

МЧС по Свердловской области объявило предупреждение о сильных морозах. По данным синоптиков, 25 декабря, в некоторых районах региона столбики термометров могут опуститься до -42 градусов.

«Одевайтесь по погоде: надевайте многослойную одежду: термобельё, утеплённую куртку, шапку, перчатки и тёплую обувь. Не забывайте про шарф — холодный воздух может спровоцировать спазм сосудов. Подготовьте автотранспорт: отправляясь в дорогу, имейте запас топлива. Положите в машину тёплый плед, фонарик, запас воды и заряженный power bank», — напомнили в ведомстве.