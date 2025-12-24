На площадке «Титановой долины» в Верхней Салде построят высокотехнологичное производство бескислородной меди, объём инвестиций составит 310 млн рублей

24.12.2025 16:07
На площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде компания ООО «Бауман ИнноМет» планирует построить высокотехнологичное производство бескислородной меди, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Объём инвестиций составит более 310 млн рублей, будет создано 48 новых рабочих мест. Инвестором выступает компания Trading company Industria HK Limited (Гонконг, КНР), имеющая опыт поставок таких материалов на рынки Китая и Турции.
Проект предполагает запуск производства катанки и шины из бескислородной меди для предприятий машиностроения и производителей полупроводников.