На площадке «Титановой долины» в Верхней Салде построят высокотехнологичное производство бескислородной меди, объём инвестиций составит 310 млн рублей

На площадке особой экономической зоны (ОЭЗ ) «Титановая долина» в Верхней Салде компания ООО «Бауман ИнноМет» планирует построить высокотехнологично е производств о бескислородной меди , сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Объём инвестиций составит более 310 м лн рублей , б удет создано 48 новых рабочих мест. Инвестором выступает компания Trading company Industria HK Limited (Гонконг, КНР), имеющая опыт поставок таких материалов на рынки К итая и Турции .