В Ленёвском пруду рыбак утопил новый внедорожник

В Ленёвском водохранилище по Нижним Тагилом любитель зимней рыбалки утопил новый внедорожник. Вызволить машину из ледового плена в 30-градусный мороз рыбаку помогли волонтёры отряда помощи на дорогах «Заря Урала» и местные жители.

«Зима, морозы, прочный лёд — всё, что нужно для любителей зимней рыбалки. Но тут таятся свои опасности! Под снегом может оказаться слой воды и тонкий лёд, а это очень опасно, особенно если вы выехали на него на большом, красивом внедорожнике. Как это и случилось. Наш отряд в очередной раз быстро среагировал и пришёл на помощь. Спасибо и местным жителям Ленёвки за подмогу», — сказано в сообщении отряда в соцсетях.