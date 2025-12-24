Происшествия

Трое подростков украли снегокат из подъезда дома на Тагилстрое (ВИДЕО)

24.12.2025 15:09
В Нижнем Тагиле трое подростков украли снегокат из подъезда на улице Красных Зорь. Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», кража случилась вечером 21 декабря и попала на видео.

«У ребят есть возможность вернуть снегокат на место в исправном состоянии, в противном случае вопрос будет решаться по-другому, с привлечением полиции. Отправляю видео сюда для того, чтобы остальные люди были в курсе, что в районе орудуют воришки. Если вдруг вы стали очевидцем данного происшествия или опознали этих подростков, пожалуйста, откликнитесь. Важна любая информация», — говорится в сообщении. 

Фото, видео: «Инцидент Нижний Тагил»
