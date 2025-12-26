Торговец палёной водкой из Верхней Салды заплатит государству 538 тысяч рублей за хранение и уничтожение изъятого у него пойла

Верхнесалдинский районный суд взыскал в пользу государства 538 603 рубля убытков с местного жителя, занимавшегося производством и торговлей палёным алкоголем.
«В ноябре 2017 года приговором Верхнесалдинского районного суда Армен С. был признан виновным в производстве и сбыте немаркированной алкогольной продукции и незаконном использовании чужого товарного знака. Изъятая в рамках уголовного дела продукция подлежала уничтожению, однако вопрос о компенсации затрат на её транспортировку, хранение и ликвидацию в суде решён не был», — рассказали в суде.
Эти услуги были оказаны АО «Росспиртпром» на основании государственных контрактов с Росалкогольрегулированием и оплачены за счёт федерального бюджета в сентябре 2023 года. Федеральная служба по контролю за алкогольными и табачными рынками обратилась с иском в Верхнесалдинский районный суд к Армену С. о взыскании убытков в сумме 538 603 рубля.
«Суд исковые требования удовлетворил в полном объёме, взыскав с ответчика указанную сумму, в которую вошли затраты на перевозку продукции — 84 487 рублей, хранение — 371 463 рубля и уничтожение — 82 652 рубля. Также суд взыскал с ответчика 15 772 рубля госпошлины», — отмечают в суде.