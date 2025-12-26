Торговец палёной водкой из Верхней Салды заплатит государству 538 тысяч рублей за хранение и уничтожение изъятого у него пойла

Верхнесалдинский районный суд взыскал в пользу государства 538 603 рубля убытков с местного жителя, занимавшегося производством и торговлей палёным алкоголем.

« В ноябре 2017 года приговором Верхнесалдинского районного суда Армен С. был признан виновным в производстве и сбыте немаркированной алкогольной продукции и незаконном использовании чужого товарного знака. Изъятая в рамках уголовного дела продукция подлежала уничтожению, однако вопрос о компенсации затрат на е ё транспортировку, хранение и ликвидацию в суде реш ё н не был », — рассказали в суде.

Эти услуги были оказаны АО «Росспиртпром» на основании государственных контрактов с Росалкогольрегулированием и оплачены за счё т федерального бюджета в сентябре 2023 года . Федеральная служба по контролю за алкогольными и табачными рынками обратилась с иском в Верхнесалдинский районный суд к Армену С. о взыскании убытков в сумме 538 603 рубля.