В Нижнем Тагиле будут судить 20-летнюю работницу ПВЗ за кражу товаров

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней работницы пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов.

По версии дознания, в сентябре прошлого года обвиняемая заказала на маркетплейсе бижутерию, смартфоны, одежду и косметику на общую сумму более 70 тысяч рублей. Когда заказ пришёл, девушка через программу формально произвела возврат товара, по факту оставив его себе, и распорядилась похищенным по своему усмотрению. Вину она полностью признала.

Уголовное дело в отношении тагильчанки по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила.