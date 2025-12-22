В Нижнетагильской филармонии представили музыкальную новогоднюю сказку в сопровождении оркестра (ВИДЕО)

В Большом зале Нижнетагильской филармонии стартовала новогодняя кампания (6+). По сложившейся традиции, под Новый год один из трёх оркестров филармонии представляет свою музыкальную сказку. В этом году в концерте-спектакле заняты артисты «Тагил-бэнда» под управлением дирижёра Тимофея Петрова, а также студенты и педагоги Нижнетагильского колледжа искусств (НТКИ).

По сюжету, в волшебной Стране мультфильмов — Мультяндии случилась беда: Бармалей нашёл волшебную палочку Цветочной феи и решил устроить пакость — перепутать все мультфильмы. На помощь отправляются Даша и неунывающий барон Мюнхгаузен. Вместе со зрителями они отправляются в увлекательное путешествие, чтобы спасти Мультяндию. Зрители активно помогают героям бороться с мультяшными неполадками: поют вместе с Красной Шапочкой, отгадывают ребусы, прохлопывают ритмы с барабанщиком. Путешествие сопровождается песнями из знаменитых мультфильмов, а на сцене, помимо Красной Шапочки, появляются Черепаха и Львёнок, Золушка, Забава из «Летучего корабля», Кот Леопольд, золотая рыбка, а также медвежонок Умка и его мама.

Режиссёр постановки — актриса Нижнетагильского драматического театра Татьяна Симонова (Исаева). Над вокальной частью работала Светлана Кашина.

«Мы писали сказку вместе с педагогом эстрадного отделения НТКИ Татьяной Правило. Она получилась необычной, потому что мы решили вспомнить музыкальные мультфильмы советского времени, которые, в общем-то, сейчас почти забыты. У нас появляется много новичков, и наше молодое поколение сейчас растёт уже на других мультфильмах. Нам захотелось вернуть их в наши старые добрые времена, ведь наши мультфильмы отличались добротой, музыкальностью, певучестью. Нам показалось, что это будет оригинально и забавно. Сделать Мюнхгаузена главным героем — это тоже идея Татьяны Александровны. Это оригинальный ход, потому что Мюнхгаузен — достаточно забытый персонаж, и, может быть, у молодых зрителей появится интерес к нашему наследию», — рассказала «Афише МС» Татьяна Симонова.

Роль Даши исполнила студентка четвёртого курса эстрадного отделения Нижнетагильского колледжа искусств Ульяна Аптикаева.

«Мы с Дашей — абсолютные противоположности, и мне было поначалу очень тяжело с ней как-то подружиться потому что она более такая озорная, весёлая, я скорее более какая-то спокойная, моментами меланхоличная. Но я думаю, всё получилось. Мы с ней подружились», — поделилась с «Афишей МС» Ульяна.

Отправиться в Мультяндию можно будет 21 и 27 декабря, а также 3 и 4 января.