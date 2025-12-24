В Нижнем Тагиле стартовал «Кубок огня и металла имени Демидовых» по футболу на электроколясках

В Нижнем Тагиле стартовал «Кубок огня и металла имени Демидовых» (0+) по футболу на электроколясках. В течение трёх дней в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский» за кубок будут бороться 7 команд, в том числе 2 команды из Нижнего Тагила — «Шаг вперёд» и «Шаг вперёд – 2», а также команды из Омска, Ленинградской и Московской области, Каменска-Уральского, Москвы и Казани.

В торжественном открытии участвовали руководитель организации «Шаг вперёд» и автор проекта Александр Коченков, директор спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой Галина Пономарёва, глава города Владислав Пинаев и депутаты Нижнетагильской городской думы.

«На турнир мы пригласили сильные команды со всей России. С некоторыми мы уже встречались на чемпионате в Сочи. В секции футбола на электроколясках на базе спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой занимается 17 человек. На турнир мы подготовили две команды», — рассказал Александр Коченков.

В первый соревновательный день состоялось 9 матчей.

«Мне очень нравится участвовать в турнире. У нас нет своей школы и своих колясок, поэтому мы ездим в Нижний Тагил тренироваться. Хотелось бы открыть такую же школу в нашем городе, потому что интерес к этому виду спорта очень большой», — поделился игрок команды «Тонус» из Каменска-Уральского.