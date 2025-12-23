Кузница, производство велосипедов и «секретный» частный музей СССР. Участники проекта «Тагил наизнанку» побывали в необычных городских локациях (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле прошла вторая экскурсия в рамках проекта «Тагил наизнанку» (12+) — серии авторских и тематических маршрутов по необычным городским локациям. Главная «фишка» проекта в том, что участники заранее не знают, какие именно места им предстоит посетить. Авторы проекта — тагильчане Иван Подмазов и Антон Султанов.

В начале поездки всем участникам раздали счастливые билеты, а передвижение между точками осуществлялось на микроавтобусе. Всего экскурсанты посетили пять мест. Путешествие началось с креативного кластера «САМОРО.док», где Валентина Малько рассказала участникам экскурсии о своём профессиональном пути. Она поделилась историей о том, как стала парикмахером, а в 2012 году начала работать в Нижнетагильском драматическом театре. Позже Валентина попробовала себя в гриме и поняла, что это направление ей особенно интересно. В настоящее время она учится в ГИТИСе в Москве на художника по гриму. Одному из авторов проекта — Ивану Подмазову — Валентина сделала профессиональный грим, поэтому вести экскурсию он продолжил в образе кота.

Следующей остановкой стала мастерская Павла Жукова, где тагильский мастер создаёт уникальные велосипеды. Затем участники отправились на новую локацию, но по пути по радио в автобусе их неожиданно пригласили посетить редакцию «Экорадио». Экскурсантам показали студию, а также предоставили уникальную возможность передать привет и поздравить слушателей с Новым годом в прямом эфире.

Далее маршрут продолжился посещением частного музея СССР Ирины Евдокимовой. В 2023 году она организовала в частном доме уникальную выставку, посвящённую быту советского времени. В залах представлены предметы, охватывающие период с 1920-х по 1990-е годы: игрушки, мебель, кухонная утварь, одежда и текстиль, бытовая техника и другие вещи из повседневной жизни. Перед поездкой на эту локацию участникам экскурсии завязали глаза, чтобы они не знали точного места назначения. Такая мера предосторожности связана с тем, что Ирина опасается за сохранность своей коллекции и не хочет, чтобы посторонние знали, где расположен её музей.

Следующей точкой была частная кузницы Андрея Кузнецова и Павла Фирстова, где экскурсантам показали, как собственными руками выковать большой гвоздь. Также участники познакомились с мозаикой советской эпохи, размещённой на здании Центра культуры в посёлке Старатель.

Согреться в зимний день помогли чай с шиповником и безалкогольный глинтвейн. В завершение экскурсии к участникам вышел Дед Мороз: он угостил всех мандаринами, и вместе с ним экскурсанты зажгли бенгальские огни.

«Обычно при разработке маршрутов мы рассматриваем большое количество мест, однако в процессе переговоров часть отсеивается по разным причинам. Самое сложное — организовать всех на определённый день и время, поскольку у всех разная занятость. В этот раз концепция и перечень локаций менялись несколько раз. В преддверии Нового года договориться о посещении было непросто, но всё получилось. Наработок уже есть на несколько туров вперёд», — рассказал АН «Между строк» Иван Подмазов.

По словам Антона Султанова, первая локация — креативный кластер «САМОРО.док» — выбрана неспроста. Ведь он размещён в здании бывшего колледжа прикладных специальностей, стены которого исторически пропитаны креативом и духом тагильских мастеров.

«Во-первых, это удобно: центр города и тёплое помещение. Иногда приходится ждать опаздывающих, а на улице или в автобусе это не так комфортно. Кроме того, в кластере есть о ком рассказать и возможность что-то придумать. Однако мы не обязательно всегда будем начинать маршрут именно отсюда — пока так, а дальше будет видно», — сказал АН «Между строк» Антон Султанов.

Напомним, при выборе локаций главным критерием для авторов проекта является уникальность места, его атмосфера и история. При этом внимание уделяется не только объектам — зданиям и различным сооружениям, — но и людям, которые увлечены своим делом и вкладывают в него душу. Авторам также интересно показывать знакомые пространства с другой стороны, куда обычно нет доступа, но куда многим хотелось бы заглянуть.

Первая экскурсия прошла 22 ноября. Участники побывали в креативном кластере «САМОРО.док», рекламном агентстве «Медиа Микс», Маленьком театре, мастерской художника Максима Нуштаева, а также в цехах бывшего Выйского медеплавильного завода, где сейчас располагается мастерская семьи Митряевых.