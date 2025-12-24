Суд вынес приговор бывшему начальнику РЭО ГИБДД Нижнего Тагила Андрею Торощину, обвиняемому в получении взятки

Сегодня, 24 декабря, Тагилстроевский районный суд вынес приговор в отношении бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МО МВД России «Нижнетагильское» Андрея Торощина, обвиняемого в получении взятки за сдачу теоретических экзаменов по вождению.

Напомним, по версии следствия знакомый обвиняемого предложил ему помогать гражданам, желающим получить положительную оценку за теоретический экзамен на право управления транспортными средствами, за денежное вознаграждение. Таким образом Торощин получил более 1, 8 млн рублей от 14 кандидатов в период с марта 2022 года по май 2024 года. 22 мая 2024 года в здании РЭО ГИБДД Нижнего Тагила на улице Огнеупорной прошли оперативные мероприятия с участием ФСБ. По данным СМИ, спецслужбы заинтересовались сотрудниками «РусАвтошколы». Дело было передано в суд в мае этого года.

Как установило следствие, обвиняемый использовал дополнительный терминал, на котором запускал программу, имитирующую автоматизированную систему для проведения теоретического экзамена, и отмечал правильные ответы на вопросы экзаменационных билетов.

Отметим, что уголовное преследование в отношении взяткодателей прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ в связи с деятельным раскаянием. Материалы уголовного дела в отношении одного из посредников выделены в отдельное производство.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал Андрея Торощина виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, в значительном размере) и назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 2,5 млн рублей и лишение права занимать должности на государственной службе и в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на 4 года.

