Уголовное дело о взятках бывшего начальника РЭО ГИБДД Нижнего Тагила Андрея Торощина дошло до суда

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МО МВД Российской Федерации «Нижнетагильское» Андрея Торощина. Экс-силовик обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в значительном и крупном размерах).

По версии следствия, знакомый обвиняемого предложил последнему оказывать содействие гражданам, желающим за денежное вознаграждение незаконно получить положительную оценку за теоретический экзамен на право управления транспортными средствами.

«Реализуя свой преступный умысел, бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, используя должностные полномочия, вопреки интересам службы, через посредника получил от 14 кандидатов в водители взятки на общую сумму более 1,8 млн рублей. В период с марта 2022 года по май 2024 года обвиняемый в интересах взяткодателей создал при приёме теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами благоприятные условия для их сдачи. В частности, используя дополнительный терминал, обвиняемый запускал программу, имитирующую автоматизированную систему для проведения теоретического экзамена, при этом отмечал правильные ответы на вопросы в экзаменационном билете, обеспечив успешную сдачу взяткодателям экзамена», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело будет направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Необходимо отметить, что уголовное дело в отношении взяткодателей прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ в связи с деятельным раскаянием. Материалы уголовного дела в отношении одного из посредников выделены в отдельное производство.

Напомним, 22 мая 2024 года в здании РЭО ГИБДД Нижнего Тагила на улице Огнеупорной прошли оперативные мероприятия с участием ФСБ. По данным СМИ, спецслужбы заинтересовались сотрудниками «РусАвтошколы».