Сотрудники ФСБ провели в ГИБДД Нижнего Тагила оперативные мероприятия

Накануне вечером в здании РЭО ГИБДД Нижнего Тагила на улице Огнеупорной прошли оперативные мероприятия с участием ФСБ. По данным СМИ, спецслужбы заинтересовались сотрудниками «РусАвтошколы». Собеседники редакций не исключают того, что дело может быть связано с коррупцией при приёме экзаменов. От комментариев в пресс-службах ФСБ и МВД воздержались.

Напомним, в середине 2022 года в «Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия» был внесён бывший инспектор ГИБДД экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Роман Овчинников. По информации АН «Между строк», Овчинников за определённое вознаграждение помогал курсантам автошкол сдавать экзамены на права. В 2021 году Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор экс-инспектору ГИБДД Нижнего Тагила Виктору Храмцову. Бывший капитан РЭО ГИБДД города принимал экзамены на право управления автомобилем и выдавал водительские удостоверения, получая от будущих водителей взятки. Виктор Храмцов числится в реестре коррупционеров с 1 марта 2021 года.