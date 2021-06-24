В Нижнем Тагиле вынесли приговор гаишнику, выдававшему права за взятку

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила огласил приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего экс-инспектора ГИБДД Нижнего Тагила Виктора Храмцова. Он обвинялся в получении взятки через посредника и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

По данным следствия, обвиняемый принимал экзамены на право управления автомобилем у курсантов и выдавал водительские удостоверения. В период с ноября 2018 по октябрь 2019 года экс-инспектор через преподавателя автошколы, который выступал посредником, получал от будущих водителей взятки за положительный результат по первоначальным навыкам управления транспортом.

«Размер незаконного вознаграждения, получаемого обвиняемым, варьировался от 6 до 10 тысяч рублей. Как установлено следствием СКР, в указанный период обвиняемый получил взятки от 9 экзаменуемых лиц, претендовавших на получение водительского удостоверения категории В», — сообщал ранее старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Также в период с января 2008 по февраль 2013 года обвиняемый незаконно приобрёл обрез охотничьего ружья, который хранил в сейфе своей квартиры до момента изъятия правоохранительными органами.

«Нечистый на руку инспектор в кратчайший срок был с позором изгнан из системы МВД и вскоре, если суд установит его вину, понесёт предусмотренную законом уголовную ответственность. Его непосредственное руководство тоже не осталось в стороне и понесло предусмотренную дисциплинарную ответственность», — рассказал ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В итоге путём частичного сложения наказаний суд приговорил бывшего силовика к ограничению свободы сроком на 1 год. Храмцов не сможет менять место жительства и покидать пределы Нижнего Тагила без разрешения органа уголовно-исполнительной системы.