В Нижнем Тагиле на сотрудника ГИБДД завели дело за продажу водительских прав и незаконное хранение оружия

Капитан РЭО ГИБДД Нижнего Тагила Виктор Храмцов обвиняется в получении взятки за «помощь» в сдаче экзамена на водительские права. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В общей сложности на полицейского возбудили 10 уголовных дел. По данным издания, в феврале 2021 года сотрудника ГИБДД уволили. Кроме этого, у Храмцова при обыске обнаружилось незарегистрированное ружьё.

«Это давняя история, — говорит источник АН “Между строк”, знакомый с ситуацией. — На капитана вышли через руководителя одной из автошкол города, который через Храмцова увеличивал количество кадетов, успешно сдавших экзамен. А что касается оружия, то якобы полицейский нашёл его в садовом доме, который недавно купил. Но почему-то не сдал его, как положено в таких случаях. Сам он вину не признаёт».

В Следственном комитете от комментариев по данному инциденту отказались.