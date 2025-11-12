«Люди здесь все очень добрые и светлые». Актрисы-двойняшки из Москвы Евгения и Ксения Каратыгины посетили Нижний Тагил и поделились с «Афишей МС» своими впечатлениями

Актрисы Евгения и Ксения Каратыгины сыграли небольшие роли в разных российских сериалах, среди которых «Склифосовский» (12+), «Скорая помощь» (16+), «Бывшие» (18+), «Следствие вели» (16+), «СашаТаня» (16+) и «Виталя» (16+). Двойняшки рассказали «Афише МС» о работе в кино и театре, а также о планах на будущее.

Родом сёстры-двойняшки Каратыгины из небольшого посёлка Красная Горбатка во Владимирской области. С 2009 года они живут и работают в Москве. Ксения и Евгения окончили Владимирский колледж культуры и искусства, получив дипломы драматических актрис. Позже в Москве они также получили образование в сфере дубляжа и озвучивания в Школе радио и телевидения.

«Наша мама всегда хотела, чтобы мы стали учителями, врачами или получили “нужные и правильные” профессии. А мы решили стать актрисами, чтобы совместить все профессии, ведь в кино мы сможем быть не только учителями и медиками. Снимаемся как вместе, так и по отдельности. Все проекты были по-своему прекрасны. Особенно запомнилась работа в картинах “Черновик” (12+) и “Кома” (18+). Любим, когда колдуют над нашими образами. Также у нас был опыт работы в театре. Сейчас мы активно сотрудничаем с “Театральной перспективой”, где профессиональные актёры работают на сцене вместе с творческими ребятами с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала «Афише МС» Евгения Каратыгина.

В настоящее время девушки не рассматривают для себя длительные проекты. Помимо актёрской карьеры они занимаются музыкой, развивают собственное агентство близнецов и уделяют время семьям. Поэтому они предпочитают недолгие съёмки, которые можно совмещать с другими направлениями деятельности.

«Мы мечтаем сыграть в исторических проектах, примерить на себя роли русских красавиц в красивых костюмах. Или в фантастическом проекте, чтобы прям много грима и невообразимые причёски. На съёмках актёрские составы всегда разные. Поработали с самыми крутыми актёрами и режиссёрами, но выделить кого-то тяжело. Мечтаем поработать с великими: Ириной Розановой, Сергеем Чонишвили, а также с комедийными актёрами», — говорит актриса.

Сёстры Каратыгины признаются, что пробиться в актёрской профессии и добиться успеха очень трудно, ведь каждый год выпускается много актёров. Да и творческих людей много. Однако, по их словам, у них есть огромное преимущество — их двое. Трудности они стараются не замечать, каждую неудачу воспринимают как опыт, не заостряют внимание на промахах в кастингах, но обязательно делают выводы.

В конце сентября сёстры Каратыгины впервые посетили несколько городов Свердловской области, в том числе Нижний Тагил.

«В Свердловскую область мы приезжали, чтобы поздравить друзей. У них было важное событие – свадьба. Побывали в нескольких городах, в том числе в Нижнем Тагиле. Чем-то они похожи друг на друга, и впечатления от посещения самые приятные. К сожалению, в осенний сезон их всех объединяет серость, но люди здесь все очень добрые и светлые. Тагил — самый крупный город, в котором мы были в Свердловской области. Масштаб на фоне таких городов, как Кушва, Верхняя Салда, Алапаевск, ощущается, безусловно», – поделилась Евгения.