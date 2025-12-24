Свердловская область вошла в топ-7 худших регионов РФ по качеству медпомощи

Свердловская области заняла седьмое место в антирейтинге регионов России по уровню удовлетворённости пациентов качеством оказания медицинской помощи в государственных и частных клиниках. Это следует из данных анализа отзывов, оставленных на страницах медучреждений, который провёл портал «ПроДокторов». На основании исследования портала «Коммерсантъ» составил рейтинг лучших и худших субъектов РФ по пяти балльной системе.

Лидерами по количеству позитивных отзывов стали Севастополь (4,81 балла), Тюменская область (4,76) и ХМАО (4,57). В самом конце списка — Дагестан (4,01), Вологодская область (4,02) и Удмуртия (4,04). Качество медпомощи в Свердловской области пациенты оценили на 4,11 балла.