Тагильский weekend топ-6: громкое чтение, уральский пейзаж, собрание женского клуба, беседа о пользе самокритики и хоккей
О том, чем заняться в выходные
Зумеры и бумеры — проблема миллениалов. Ну а мы предлагаем вам нашу традиционную подборку самых интересных событий предстоящего уикэнда, где каждый сможет найти что-то по душе и провести свободное время с пользой.
Кубок Серовского тракта по хоккею (6+)
8 ноября с 10:00
в ФОК «Президентский»
Пройдёт первый этап турнира по хоккею «Кубок Серовского тракта». В полдень стартует первый матч хозяев турнира с командой из Серова, а с 14:00 тагильчане будут играть с соперниками из Верхней Пышмы.
Литературно-театральный проект «PROчтения» (6+)
8 ноября в 15:00
в Новом Молодёжном театре
В программе: громкое чтение рассказа Редьярда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» и обсуждение. Гостями встречи станут семьи с детьми, чтец — Елена Жиркова.
Мастер-класс «Домовой» (12+)
8 ноября в 15:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Домовой, созданный своими руками. В дополнение к образу можно добавить детали, которые сделают его уникальным: бороду, головной убор, возможно, даже крошечные инструменты или символы домашнего очага. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.
Открытие выставки «Уральский пейзаж. Времена года» (6+)
8 ноября в 11:00
в Краеведческой библиотеке, Уральская, 6
Открытие персональной выставки «Уральский пейзаж. Времена года» живописца Игоря Владимировича Грищенко, посвящённой уральской природе в разные сезоны. Экспозиция включает шестнадцать живописных полотен автора, передающих уют и гармонию уральской природы, несмотря на её суровость.
Встреча женского клуба «Иди любя» (12+)
8 ноября в 16:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Женский клуб «Иди любя» проводит встречу «Нотки русской души» и приглашает всех окунуться в атмосферу русской культуры. В программе вечера: народная музыка, мастер-класс по вязанию ковриков, чайная церемония с самоваром, вкусные блины и варенье. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по номеру +7(900)044-78-06 (Ирина).
Встреча с психологом Викторией Юрьевой (12+)
8 ноября в 16:00
в доме Окуджавы
Тема — самокритика и доброта к себе. Организаторы предлагают обсудить: как возникает самокритика; влияние внутреннего критика на эмоции и мотивацию; что такое самоподдержка; практики доброжелательного отношения к себе. Участники смогут задать вопросы спикеру и получить практические рекомендации.