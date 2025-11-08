Тагильский weekend топ-6: громкое чтение, уральский пейзаж, собрание женского клуба, беседа о пользе самокритики и хоккей

О том, чем заняться в выходные

Зумеры и бумеры — проблема миллениалов. Ну а мы предлагаем вам нашу традиционную подборку самых интересных событий предстоящего уикэнда, где каждый сможет найти что-то по душе и провести свободное время с пользой.

Кубок Серовского тракта по хоккею (6+)

8 ноября с 10:00

в ФОК «Президентский»

Пройдёт первый этап турнира по хоккею «Кубок Серовского тракта». В полдень стартует первый матч хозяев турнира с командой из Серова, а с 14:00 тагильчане будут играть с соперниками из Верхней Пышмы.

Литературно-театральный проект «PROчтения» (6+)

8 ноября в 15:00

в Новом Молодёжном театре

В программе: громкое чтение рассказа Редьярда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» и обсуждение. Гостями встречи станут семьи с детьми, чтец — Елена Жиркова.

Мастер-класс «Домовой» (12+)

8 ноября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Домовой, созданный своими руками. В дополнение к образу можно добавить детали, которые сделают его уникальным: бороду, головной убор, возможно, даже крошечные инструменты или символы домашнего очага. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Открытие выставки «Уральский пейзаж. Времена года» (6+)

8 ноября в 11:00

в Краеведческой библиотеке, Уральская, 6

Открытие персональной выставки «Уральский пейзаж. Времена года» живописца Игоря Владимировича Грищенко, посвящённой уральской природе в разные сезоны. Экспозиция включает шестнадцать живописных полотен автора, передающих уют и гармонию уральской природы, несмотря на её суровость.

Встреча женского клуба «Иди любя» (12+)

8 ноября в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Женский клуб «Иди любя» проводит встречу «Нотки русской души» и приглашает всех окунуться в атмосферу русской культуры. В программе вечера: народная музыка, мастер-класс по вязанию ковриков, чайная церемония с самоваром, вкусные блины и варенье. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по номеру +7(900)044-78-06 (Ирина).

Встреча с психологом Викторией Юрьевой (12+)

8 ноября в 16:00

в доме Окуджавы

Тема — самокритика и доброта к себе. Организаторы предлагают обсудить: как возникает самокритика; влияние внутреннего критика на эмоции и мотивацию; что такое самоподдержка; практики доброжелательного отношения к себе. Участники смогут задать вопросы спикеру и получить практические рекомендации.