Суд взыскал с мэрии Нижнего Тагила 60 тысяч рублей компенсации в пользу ребёнка-инвалида за не установку пандуса в подъезде дома

Свердловский областной суд взыскал с администрации Нижнего Тагила 60 тысяч рублей компенсации в пользу 12-летнего подростка с нарушениями опорно-двигательного аппарата за не установку пандуса в подъезде дома № 8 по улице Днепровской 1978 года постройки, где семья живёт на первом этаже.

В 2023 году Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал чиновников оборудовать пандусы в четырехмесячный срок. Решение вступило в силу, но в отведённый судом срок не исполнено. К концу 2024 года чиновники установили только наружный пандус. Внутренний, необходимый для попадания с лестничной площадки в квартиру, так и не появился.

«Первый заместитель прокурора Свердловской области, действуя в интересах ребёнка-инвалида, обратился в Свердловский областной суд с иском о компенсации морального вреда за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. Одновременно с этим администрация Нижнего Тагила подала в Ленинский районный суд Нижнего Тагила заявление о прекращении исполнительного производства, ссылаясь на техническую невозможность установки пандуса. На период рассмотрения этого заявления чиновники просили областной суд отложить рассмотрение иска прокурора, но суд не нашёл оснований для отсрочки», — сообщили в суде.

Судья указал, что поведение администрации было непоследовательным: она не обжаловала первоначальное решение, не оспаривала акт комиссии и лишь спустя годы пытается доказать невозможность исполнения, хотя должна была действовать активно и своевременно.

Свердловский областной суд, взыскивая компенсацию за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, отметил, что администрация не использовала примирительные процедуры и не предприняла необходимых и достаточных мер для решения проблемы. Рассмотрение заявления мэрии о прекращении исполнительного производства назначено на январь 2026 года.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отсутствия пандуса в подъезде дома № 8 по улице Днепровской в Нижнем Тагиле. Ребёнок и его мать уже более двух лет безуспешно пытаются добиться от управляющей компании и мэрии решить эту проблему.