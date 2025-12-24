Фуд-блогер из Нижнего Тагила Никита Кравченко поделился на федеральном канале новогодним лайфхаком

Фуд-блогер из Нижнего Тагила Никита Кравченко принял участие в праздничном выпуске телепрограммы «Малахов» (16+). В эфире участники делились новогодними лайфхаками, которые помогают сделать подготовку к праздничному вечеру проще, быстрее и экономнее. Всего вышло две части программы, и тагильчанин появился во второй, где представил зрителям рецепт гавайского салата с мандаринами.

Никита Кравченко — снова герой нашей рубрики «Я был в телике», в которой мы рассказываем про тагильчан, в разное время принимавших участие в федеральных телешоу.

Салат Никита выкладывал слоями: сначала копчёная курица, затем филе мандаринов, после чего слой майонеза. Далее — тёртое варёное яйцо, кукуруза, снова майонез и тёртый сыр. В завершение блюдо было украшено маслинами, зёрнами граната и укропом.

Салат блогер оформил в форме подковы, объяснив это символом наступающего года Лошади. Для создания аккуратной формы он посоветовал поставить в центр блюда креманку, а затем выкладывать ингредиенты вокруг неё. Также Никита поделился полезным лайфхаком: если проколоть крышечку мягкой упаковки майонеза, соус будет распределяться более тонким слоем. Это отличная альтернатива кулинарному пакету, особенно при приготовлении слоёных салатов.

«Для меня было честью принять участие в передаче у Андрея Малахова — настоящей легенды телевидения. Редактор телеканала “Россия-1” написал мне в соцсетях и пригласил на программу. Впечатления от съёмок положительные: очень серьёзный и профессиональный подход к работе. Оплатили перелёт, предоставили хорошую гостиницу, у каждого участника был личный водитель. Съёмки проходили в новой студии Андрея, команда — настоящие профессионалы, передача снималась с одного дубля. Я и не знал, что если регулярно снимать контент и видео начинают “залетать”, то рано или поздно будут приглашать на такие передачи», — рассказал АН «Между строк» Никита.

Напомним, ранее блюда Никиты Кравченко оценили на популярном кулинарном реалити-шоу «Битва шефов» (16+).