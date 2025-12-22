Переубедить хмурого Енота. В Новом Молодёжном театре состоялась премьера новогоднего спектакля «Фрося — ель обыкновенная» (ВИДЕО)

В Новом Молодёжном театре состоялась премьера новогоднего спектакля «Фрося — ель обыкновенная» (6+). Её поставил режиссёр Иван Чигасов по мотивам сказки современной русской писательницы Ольги Фадеевой.

Первыми зрителями постановки стали участники литературно-театрального проекта «PROчтения» (дети в возрасте от 6 до 11 лет и их родители). Для них за неделю до спектакля актрисы НТМ Илона Власова и Анастасия Якутина прочли вслух эту добрую новогоднюю историю. По её мотивам ребята сделали рисунки, выставка которых разместилась на втором этаже театра.

А в фойе перед премьерой состоялась зажигательная интермедия. Ребята вместе со сказочными героями танцевали, пели, звали Дедушку Мороза, помогли Карабасу Барабасу стать добрее. Затем все прошли в зрительный зал, чтобы посмотреть спектакль.

Действие происходит в лесном городке, а главные герои — звери — Заяц, Белка, Лисёнок, Сова и хмурый Енот. В ожидании праздника лесные жители начали доставать гирлянды, игрушки, хлопушки, печь ароматные имбирные пряники и слушать весёлые песни. Все, кроме хмурого Енота, который не видит в празднике никакого прока, а украшение ёлок считает бессмысленным занятием, ведь их нужно рубить на дрова. Так он думал, пока не встретился с маленькой ёлочкой Фросей.

«Главная мысль сказки проста — новогоднее чудо преображает всех, но настоящее чудо происходит тогда, когда человек стремится поделиться своей радостью, создать чудо для близкого, для другого. Сложность исполнения такого спектакля для актёров заключается в том, чтобы не растерять это чудо внутри себя», — говорит режиссёр Иван Чигасов.

Праздником и ожиданием чуда веет со сцены буквально с первых секунд действия — яркие, выразительные, стильные костюмы, мастерская актёрская игра. Зрители смотрят, как заворожённые и сопереживают героям. Лаконичные и подвижные декорации придают дополнительную динамику, побуждают воображение зрителя создавать новые образы и картинки. Красивая, ритмичная праздничная, но временами серьёзная и даже немного тревожная музыка заполняет пространство сцены и зала.

«Моя героиня — молодая ёлочка Фрося, простая, наивная, которой всё ново и интересно. Играть такого персонажа надо очень трепетно. Особенно в таком красивом костюме», — делится своими впечатлениями актриса Валерия Рыкова.

Енот совсем другой персонаж, это скептик, который не хочет праздника и не верит в чудеса.

«Думаю, пока у Енота не появилась Ёлочка, он не мог верить в чудо, ощутить радость праздника. В этой роли для меня важно было показать момент преображения хмурого Енота, когда он вдруг научился верить в чудо», — рассказывает актёр Илья Власов.

Судя по реакции зала, актёрам удалось убедить зрителей в том, что скептиком, особенно в праздник, быть не очень правильно. Лучше просто радоваться.

«Лучшего новогоднего спектакля я, наверное, ещё не видела. Он сделан нестандартно, с юмором, в нём много неожиданных решений — костюмы, музыка, декорации. Если хотите настоящего праздника, здесь вы его точно получите», — поделилась с АН «Между строк» зрительница Ксения.