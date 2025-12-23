Выпил, сел за руль, отдал государству автомобиль. В Нижнем Тагиле суд конфисковал машину у водителя-пьяницы

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, пойманного за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что 13 сентября 2025 года около 23 час. 5 мин. обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в нарушение п. 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации, запрещающего водителю управлять транспортным средством в состоянии опьянения, управлял автомобилем марки “ВАЗ 21099”. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного деяния)», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Суд назначил любителю пьяной езды наказание в виде 300 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль «ВАЗ 21099» в доход государства.