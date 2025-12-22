На ЕВРАЗ НТМК внедрили проект «Цифровой двойник» для управления процессом нагрева заготовок

В цехе прокатки широкополочных балок (ЦПШБ) ЕВРАЗ НТМК запущен пилотный проект по цифровому управлению процессом нагрева заготовок в печах. Решение реализовано совместно с компанией CyberPhysics в рамках стратегии цифровой трансформации ЕВРАЗа. Инвестиции в разработку и реализацию составили 23,5 млн рублей, экономический эффект оценивается в 300 млн рублей в год, сообщили в пресс-службе компании.

В ЕВРАЗе отмечают, что широкая номенклатура, время на обслуживание оборудования и отсутствие автоматизированного контроля температуры приводили к повышенному расходу природного газа. Проект позволяет перейти от ручного управления режимами нагрева для более 40 марок стали и 80 видов профилей проката к интеллектуальным алгоритмам.

Специалисты CyberPhysics создали и валидировали гибридную математическую модель — цифровой двойник процесса нагрева. Она объединяет фундаментальные физические законы теплопередачи и нейросетевые алгоритмы, обученные на десятках тысяч исторических записей технологических параметров.

Цифровой двойник в режиме реального времени анализирует множество параметров: марку стали и сечение заготовки, график простоев стана, текущие и плановые показатели. На основе этих данных система рассчитывает оптимальные значения температуры по всем зонам печи на каждом этапе нагрева. Система интегрирована в рабочие процессы цеха: нагревальщики металла получают понятные подсказки по настройке температур, шагу раскладки заготовок и прогнозу выдачи. Интерфейс разработан с учетом потребностей и условий работы нагревальщиков ЦПШБ при их непосредственном участии.

«Проект “Цифровой двойник” — это пример успешного перевода сложного технологического процесса на цифровые рельсы. Совместно с партнёрами мы автоматизировали сбор данных, создали самообучающуюся систему поддержки принятия решений, которая помогает нашим специалистам решать конкретные производственные задачи, работать с максимальной эффективностью, повышая производительность труда», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Помимо прямой экономии топлива, система способствует сокращению окалинообразования и минимизации перегрева металла, что положительно влияет на качество проката и ресурс оборудования. ЕВРАЗ НТМК рассматривает возможность тиражирования решения на другие производственные участки, в первую очередь на шаропрокатный стан.