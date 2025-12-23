Антикоррупционный комитет по Свердловской области обратился к прокурору региона с просьбой обжаловать «чрезмерно мягкий» приговор бывшему министру ЖКХ Николаю Смирнову, осуждённому за взятку

Антикоррупционный комитет по Свердловской области направил официальное обращение прокурору региона Борису Крылову по поводу приговора Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга в отношении бывшего министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николая Смирнова, осуждённого за взятку.

Ранее, по решению суда Смирнов был приговорен к 5 годам лишения свободы условно, со штрафом в 4,4 млн рублей, конфискацией средств и лишением права занимать должности на 5 лет. В ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривалось в особом порядке.

«Антикоррупционный комитет считает, что такое наказание является чрезмерно мягким и не соответствует тяжести преступления, совершенного высокопоставленным чиновником, ответственным за социально значимую сферу региона», — отмечают в организации.