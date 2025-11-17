На дорогах Нижнего Тагила и пригорода с начала года погибли 30 человек

В 2025 году на территории Нижнего Тагила и муниципального округа Горноуральский зарегистрировано 30 случаев гибели людей на дорогах. Основными причинами аварий стали превышение скорости, выезд на встречную полосу и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о важности соблюдения Правил дорожного движения. Они призывают водителей выбирать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям, избегать управления автомобилем в нетрезвом виде, перевозить детей в специальных креслах и использовать ремни безопасности. Также рекомендуется по возможности воздерживаться от опасных манёвров, связанных с выездом на встречную полосу.