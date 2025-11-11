Мать погибшего 8-летнего Егора Коркунова выступила за перевод осуждённого за убийство мальчика тагильского стрелка Александра Борисова в колонию-поселение

Друзья тагильского стрелка Александра Борисова, признанного виновным в убийстве 8-летнего Егора Коркунова, просят перевести осуждённого из колонии строгого режима в колонию-поселение. По их словам, мужчина признал вину, старается исправиться и выплачивает компенсацию потерпевшей стороне, сообщает Е1.

«Он признал вину, выплачивает ущерб. У него 15 поощрений и всего 4 взыскания, которые были им получены ещё в СИЗО до вынесения приговора. А его мучают, продолжают держать на строгом режиме. За что? Он и так, по сути, сидит за чужое», — говорят близкие Борисова.

Их позицию поддерживает и мать Егора, Анна Коркунова, которая в 2024 году сама была осуждена по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств) и сейчас находится в колонии. В своём заявлении она указала, что не возражает против смягчения режима и даже перевода Борисова в исправительный центр, где он сможет быстрее выплатить 2 млн рублей моральной компенсации, назначенные судом.

В октябре этого года Александр Борисов направил ходатайство в Невьянский городской суд о переводе в колонию-поселение, однако в прокуратуре заявили, что осуждённый «не предпринимает достаточных мер для возмещения ущерба» и «ведёт себя нестабильно». При этом администрация колонии, где он отбывает наказание, поддержала просьбу о переводе, сочтя её целесообразной. Несмотря на то, что Александр по мере возможности выплачивает матери погибшего мальчика моральную компенсацию, а сумма уже погашенного долга составляет около 100 тысяч рублей, суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, трагедия произошла 4 августа 2019 года в районе коллективного сада № 7 НТМК на Ольховке. Тогда Борисов и несколько подростков устроили стрельбу из пневматической винтовки по банкам. Один из выстрелов попал в голову мальчику — двоюродному брату стрелявшего подростка. Пострадавший несколько месяцев провёл в коме и скончался, не приходя в сознание. В декабре 2020 года Свердловский областной суд приговорил Александра Борисова к 9 годам колонии строгого режима и обязал выплатить 2 млн рублей компенсации морального вреда за гибель мальчика. В ноябре 2021 года, несмотря на кассационную жалобу, направленную в Верховный суд РФ, приговор остался без изменений.

Согласно материалам дела, Борисов передал подростку оружие и, по версии обвинения, руководил его действиями, зная, что рядом могут находиться дети. У стрелявшего подростка, по результатам психиатрической экспертизы, которые скрывались и были опубликованы лишь на суде, были выявлены отклонения психического развития, поэтому он не несёт ответственности за свои действия.