Одним из старейших демидовских заводов на Урале был Староуткинский завод, построенный на реке Утке и пущенный в строй 1 сентября 1729 года. Он включал в себя доменные и подливные (молотовые) «фабрики», в которых работали две домны и шесть молотов. Изначально молотов планировалось установить только четыре, но заводы Демидовых производили так много чугуна, что передельное производство не успевало за доменным, и заводчики размещали дополнительные молотовые цехи везде, где только было возможно.

Чтобы в полном объёме обеспечить передел чугуна, производимого на Нижнетагильском заводе, в 1729 году был построен Черноисточинский подливной завод. Однако, как выяснилось ещё в ходе его строительства, из-за маловодия местных рек он не всегда будет справляться с задачей, и тогда Акинфий Демидов начал строительство завода на реке Утке, которая, по словам местных жителей, от маловодия не страдала уже лет пятьдесят. И вплоть до пуска в 1771 году Висимо-Уткинского завода, Уткинский завод производил кричное, полосовое, «четверогранное» и другие сорта железа из тагильского чугуна.

Посёлок Староуткинского завода (фото С. М. Прокудина-Горского,1912 г. / общ. достояние)

Вот как описывал Староуткинский завод Вильям де Геннин: «Уткинский Акинфия Демидова завод при реке Чусовой, на реке Утке, по данной ему, Демидову, из бывшей Берг-коллегии в 1726 году февраля 9 указу, построен в 1729 году, в нём четыре молота. Чугун на ковку привозится с Тагильских заводов и при оном под четырьмя молотами, что оных при том Уткинском заводе имеется, выделывается в год по 32 000 пудов полосового железа. При Уткинском же заводе строятся две домны, токмо оные ещё не достроены и в ход не пущены; и сколько из домны может чугуна выходить того, познать и показать не можно. При постройке оных домен на плавку чугуна руды имеют употребляемы с имеющимися при том заводе рудников: Тетеринского, в котором руда лежит на ровном месте и в бору между разборным диким камнем сыскана ясашным человеком Тимофеем Бажуковым, и с Шайтанского рудника, что меж речками добывается, обыскан Демидова приказчиком Леонтием Злобиным».

Свой чугун завод начал производить не сразу. Четыре года со дня открытия здесь производились лишь опытные плавки в малой домнице, а основные домны стояли недостроенными. И только в 1734 году, после того как к Демидовым отошли богатые железом рудные места у деревни Нижняя в 14 верстах от завода, заработали большие староуткинские домны. В 1736 году завод выплавил 89 992 пуда собственного чугуна. В 1760 году — свыше 111 000 пудов. В это время на заводе работало немногим более двухсот крепостных, переведённых с других заводов. Надо отметить, что сам район завода был мало заселён. По берегам Чусовой было лишь два поселения по 2–3 двора, основанных в 1650–1675 годах староверами. Позднее на их месте возникли деревни Курья и Волыны.

Проблема нехватки людских ресурсов решалась Демидовыми путём переселения мастеровых и работных из Невьянского и Верхнее-Тагильского заводов. Возникший при заводе посёлок сначала назывался просто Утка, затем Утка-Демидова, и лишь в середине XIX века появилось нынешнее название — Староуткинск. О том, как формировалось поселение при заводе говорится в выписке заводского смотрителя Василия Шарина: «Начало постройки жительства было около запруды и около гавани, также по другую сторону Утки, на ближних бережных улицах Конова, Верхняя и Вятская».

Завод, как и все металлургические предприятия Демидовых тех лет, зависел от водного режима реки, на которой он был поставлен. Весной, во время таяния снегов, воды в Утке было более чем достаточно, но летом речка мелела. Поэтому большое внимание заводчики уделяли состоянию заводского пруда, который имел в длину более семи километров. Для Староуткинского завода Демидову была отведена большая лесная дача на 60 верст вокруг завода.

После смерти Акинфия Демидова Уткинский завод достался его среднему сыну — Григорию. Вместе с заводом Григорию Акинфиевичу отошли Уткинская пристань и деревня Волыны. При новом владельце на заводе в среднем производилось по 100 000 пудов чугуна и выковывалось по 47 тысяч пудов разносортного железа в год. Себестоимость железа в этот период составляла от 39 до 44 копеек за пуд. На заводе работали 233 крепостных и 533 приписных крестьянина. Последние занимались рубкой леса, выжигом угля, перевозками руды и готовой продукции. Когда в 1761 году Григория Акинфиевича не стало, его сыновья в течение четырёх лет владели всем наследством коллегиально. В эти годы на заводе был построен трёхэтажный каменный дом, объединивший под одной крышей заводскую контору и жилые комнаты. В доме было 23 комнаты, которые отапливались 14 печами, и кладовые для «хозяйственных припасов и разного провианту». На третьем этаже находилась квартира семьи управляющего, второй этаж был отведён для господ владельцев на время их приезда, первый этаж занимала собственно заводская контора.

В 1765 году сыновья Григория Акинфиевича разделили хозяйство и Уткинский завод оказался у Александра Григорьевича Демидова. Вступив во владение заводом, Александр Демидов сразу же проявил себя рачительным хозяином. В первые годы его управления выпуск чугуна на Уткинском заводе вырос до 200 тысяч пудов в год. При нём была модернизирована заводская плотина, вычищен и углублён пруд, частично заменено оборудование. Однако полностью модернизировать завод новый хозяин не успел из-за начала пугачёвского восстания.

Пожар народной войны достиг завода в январе 1774 года. Узнав о приближении пугачёвских отрядов, администрация завода сформировала отряды самообороны во главе с отставными военными. Положение усугублялось тем, что к Старой Утке приближались отряды под командованием ближайшего пугачёвского соратника Ивана Белобородова. Лазутчики атамана вели активную агитацию в близлежащих поселениях, и число примкнувших к восставшим увеличивалось день ото дня. 3 февраля 1774 года у Уткинского завода развернулось настоящее сражение. Сначала обороняющиеся уверенно отражали атаки повстанцев, но Белобородов пустил в ход артиллерию. В заводе начались пожары. Сражение продолжалось семь дней и закончилось тем, что защитники завода, потеряв почти половину личного состава, отошли к Нижнему Тагилу. Отряды Белобородова взяли завод 10 февраля. Атаман, рассерженный тем, что ему пришлось так долго провозиться у Старой Утки, завод и пристань сжёг, а плотину разрушил.

После разгрома восстания Пугачева Александр Григорьевич принялся энергично восстанавливать Уткинский завод. Рабочих, принимавших участие в бунте, и членов их семей Демидов выселил за Урал, «без оглядки на их прежние заслуги и опыт», а на освободившиеся должности набрал новых людей. 14 марта 1775 года Староуткинский завод заработал вновь.

Согласно переписи, проведённой в 1778 году, на Уткинском заводе работали «одна фабрика для плавки чугуна при двух домнах, три подливных фабрики для ковки полосового и колотушечного железа при пяти действовавших и двух запасных молотах, десять горнов». Оборудование завода приводилось в действие 14 водяными колесами. В тот год завод произвёл 40 000 пудов сортового железа. В период с 1780 по 1808 год на Уткинском заводе трудились более 3600 человек.

В 1811–1813 годах Уткинский завод успешно справился с тремя государственными нарядами по поставке боеприпасов для армии. После окончания Отечественной войны и до середины XIX века на заводе наблюдался устойчивый рост производства, на фоне которого в 1848 году внуки Александра Григорьевича Демидова передали предприятие товариществу Суксунских заводов. Первое время под новым управлением дела шли неплохо. Выросла сырьевая база завода, увеличивалась заработная плата; при заводе появились аптека и госпиталь на 20 мест, две церкви — православная и старообрядческая. Также были расширены заводские помещения для установки нового оборудования. Правда, самого обновления производственной базы пришлось ждать более 20 лет. Устаревшее оборудование сказывалось и на стоимости уткинского железа. От краха завод спасало только традиционно высокое качество. Лишь в конце 70-х годов XIX века на предприятии началась долгожданная модернизация. Были установлены паровые машины и молоты; открылись новые производства — прокатная и пудлинговая «фабрики».

В 1890 году Староуткинский завод был продан Сергею Александровичу Строганову, который тогда владел Кыновским заводом. Строганов закрыл старые демидовские доменные печи и стал строить новую, более мощную и современную. В 1896 году она была пущена в строй. В сутки новая домна давала около 2000 пудов чугуна. Для управления заводом Сергей Александрович подбирал грамотных специалистов и инженеров, которых знал лично и полностью им доверял. В свою очередь, эти специалисты подбирали себе в штат также проверенных людей. В то же время в посёлке появились новая часовня, три земских школы, несколько купеческих лавок, постоялый двор и мельница для помола зерна. Увеличился штат медперсонала в заводском госпитале. Однако всё это сказалось на стоимости выпускаемого железа: оно выходило почти на треть дороже железа тагильского. В конце концов, в 1907 году завод прекратил выпуск сортового железа. Лишившись стабильного заработка и не получая пособий, рабочие уезжали из Утки целыми семьями. К 1916 году завод работал только с мелкими частными заказами.

Староуткинский завод (фото В. Метенкова, 1916 г. / общ. достояние)

В 1921 году завод присоединился к Екатеринбургскому горно-металлургическому тресту «Гормет», и уже в следующем году, после проведения ремонтных работ, на заводе заработали доменная печь и вспомогательный чугунолитейный цех. Предприятие стало выпускать чугун и товары широкого потребления: ступы, сковороды, печки, жаровни и плиты. В год пуска завода было выпущено более 1350 тонн чугуна и чугунных изделий. Доменное производство на Староуткинском заводе проработало до 1935 года, после чего выпуск собственного чугуна прекратился. В 1938 году Наркомчермет принял решение о начале реконструкции доменного производства на заводе, а накануне Великой Отечественной войны Староуткинский завод вошёл в состав НТМЗ в качестве опытного производства.

С 1949 года завод стал самостоятельным предприятием и начал выпускать малоформатные литые изделия, комплектующие для сельскохозяйственной техники и товары народного потребления. Стабильная работа завода продолжалась до начала перестройки и последовавшего за ней развала СССР. В конце 1990-х годов прошлого века завод прекратил своё существование. Часть оборудования была распродана, остальное разворовано местными жителями.

Староуткинский завод (фото П. Распопова, 2018 г. / фрагмент ориг. изображения)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».