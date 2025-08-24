История типографского дела в Нижнем Тагиле 

Знали ли вы, когда в Нижнем Тагиле появилась первая типография?

Как ни странно, это произошло довольно поздно — во второй половине XIX века. Почему странно? Металлургическое предприятие – это сложная производственная структура, с большим объёмом перемещения сырья, расходных материалов, готовой продукции, которые необходимо учитывать. А сделать это без внутризаводской документации практически невозможно.

Первые бланки «заводской отчётности», отпечатанные типографским способом, появились на Урале в 1803 году, когда начальник Екатеринбургского горного правления, австрийский горный инженер Бенедикт Франц Иоганн (или, как его величали на русский манер, Иван Филиппович Герман) организовал в Екатеринбурге первую литографическую типографию. Он же стал требовать от владельцев всех горных заводов предоставлять в правление отчёты о работе заводов только на таких бланках. Это требование выполнялось не всегда и не везде, так как бланки стоили по полкопейки за штуку, а это — лишние расходы. Но времена менялись, и в середине XIX века на горных заводах Урала начали появляться свои типографии, все работавшие исключительно методом литографии.

Первая литографическая машина появилась в Главном правлении демидовских заводов в 60-х годах XIX века. Печатали в ней только бланки внутризаводской отчётности. Типография проработала несколько лет, потом закрылась, а бланки и заводские документы стали печатать в типографии мещанина Алексея Хитрова, которая открылась в небольшом здании рядом с заводоуправлением. Поначалу в типографии Хитрова работала одна печатная машина, позднее он приобрёл ещё две и открыл переплётную мастерскую. В 1905 году типография Хитрова перешла по наследству его дочери Прасковье Кузнецовой, которая в 1911 году начала выпускать газету «Листок объявлений и извещений». В типографии Кузнецовой также печатались иногородние заказы, например, бланки заводов Богословского горного округа.

Ещё одну типографию в Нижнем Тагиле держал Григорий Ефимович Широков — бывший наборщик типографии Хитрова. В распоряжении Широкова была одна плоскопечатная машина (машина, в которой рабочая поверхность печатной формы плоская, а давящая поверхность - цилиндрическая) и простое оборудование для резки бумаги и переплётных работ. Объёмы заказов были небольшими, и Григорий Ефимович справлялся без привлечения наёмных работников. Кроме него в типографии работали его жена и сын.

В 1905 году на улице Нижняя Ерзовка в доме № 17 заработала типография Левицкой. Её владелица – преподаватель подготовительного класса Анатольевского женского училища Евлампия Михайловна Левицкая (Образцова), дочь служащего Черноисточинского завода, заинтересовалась типографским делом ещё в типографии Хитрова, где подрабатывала в свободное от работы время. Типография на Нижней Ерзовке была небольшой, но приносила хороший доход, так как Левицкая имела ежегодный крупный заказ на бланки для Пермского губернского правления. При этом Евлампия Михайловна совмещала преподавательскую деятельность и бизнес.

Свою типографию хотел открыть в Нижнем Тагиле и Александр Николаевич Алексеев — ученик «певца Урала» Мамина-Сибиряка, и внук тагильского управляющего заводами Якима Колногорова. В Екатеринбурге он держал две типографии, где печатали красочные журналы, учебники, детские книжки, а также обои. Продукция типографий Алексеева продавалась по всей Пермской губернии, в том числе и в Нижнем Тагиле.

Типография А. Н. Алексеева в Екатеринбурге (фото В. Метенкова, нач. XX в. до 1917 г. / общ. достояние)

(http://1723.ru/forums/uploads/post-6-1383751130.jpg)

Городские легенды гласят, что разрешение на открытие типографии Алексееву не дали по настоянию земского отдела народного образования. Дело в том, что обе типографии Александра Николаевича в Екатеринбурге выпускали «шпаргалки под пряжку» — миниатюрные справочники с ответами на задания для школьников и гимназистов. И хотя печать таких шпаргалок оформлялась в виде заказов от частных лиц, и с точки зрения закона к Алексееву нельзя было придраться, преподаватели школ и чиновники от образования были возмущены. По другой версии, типография Алексеева не появилась в Тагиле из-за того, что Александр Николаевич не смог найти подходящего помещения, а строить своё здание посчитал нерентабельным.

Самой крупной в дореволюционном Нижнем Тагиле была типография Василия Лебедихина.

В. Г. Лебедихин с семьёй и работниками (фото А. Шестаковой, нач. XX в. до 1917 г. / общ. достояние)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/8be/jhakzvyfewuc0ymds93poi2gtvtg8zk3.jpg)

Василий Григорьевич Лебедихин родился в 1879 году в Екатеринбурге, в семье мещан. Обучался переплетному делу в Златоусте. После окончания городского училища работал переплётчиком, а также занимался изготовлением багетов для картин. В августе 1904-го Лебедихин приехал в Тагил, немного поработал в типографии Кузнецовой, а потом перешёл на работу в переплетную мастерскую библиотеки Верхотурского земства в Земском доме на улице Уральской. Там он выполнял заказы на переплет книг и учебников для земских школ. В 1905 году мастерскую ликвидировали, а Василию Лебедихину передали её оборудование в качестве платы за работу для земства в будущем. Кроме переплетных станков, к нему перешел печатный станок и несколько наборов шрифтов. Изначально свою мастерскую он открыл в доме № 6 на улице Шамина (ул. Карла Маркса). Через год число постоянных клиентов Лебедихина пополнило Главное правление заводов Нижнетагильского и Луньевского округов. Дела пошли в гору, и вскоре Василию Григорьевичу удалось купить в кредит среднего размера типографскую печатную машину. После этого к нему стали поступать заказы на срочную печать расчетных книжек для заводоуправления, методических брошюр для школ и училищ, различной технической литературы. Заказы поступали даже из Пермского губернского правления.

Объявление в адрес-календаре Пермской губернии (фото неизв. автора, 1916 г. / общ. достояние)

Бизнес Лебедихина процветал. Мастерская переехала в более просторный дом. Позднее при ней открылся магазин писчих и канцелярских принадлежностей. В 1908 году Верхотурское земство организовало в Нижнем Тагиле большую кустарно-промысловую выставку, на которой предприятие Василия Лебедихина получило серебряную медаль.

Судьба мещанина Лебедихина могла сложиться иначе, если бы полиции стало известно, что ещё в Златоусте он увлёкся идеями марксистов, посещал подпольные кружки и даже принимал участие в изготовлении и распространении листовок с призывами к свержению самодержавия. Став хозяином типографии в Нижнем Тагиле, Василий Григорьевич не разорвал связи с большевиками, всячески помогал им в организации подпольной типографии, где печаталась газета «Рабочий», предоставил в их распоряжение шрифт для печатания листовок и газеты. После окончания Гражданской войны на Урале он добровольно передал свою типографию исполкому городского Совета и был назначен её директором.

В. Г. Лебедихин (фото неизв. автора, 1920-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://optim.tildacdn.com/tild6533-3966-4666-b162-346637356561/-/format/webp/2.png.webp)

Типография Лебедихина стала основой при создании городской типографии. В 20-х годах ХХ века в ней печатались газеты «Рабочий», «Известия», агитационные материалы. В 1931 году типография вошла в состав Нижнетагильского кустового объединения «Уралполиграф». В этот период в ней работало более 200 человек. На предприятии печатались газеты «Рабочий» («Тагильский рабочий»), многотиражки «Вагоногигант» (Уралвагонстрой), «За металл!» (НТМЗ), «Руду – гиганту!» (ВРУ), «Динамная сталь» (металлургический завод), а также всевозможные бланки, брошюры «Общества трезвости», агитационные листовки и плакаты.

Другие тагильские типографии после Октябрьской революции были национализированы. Оборудование типографии Евлампии Левицкой было передано политотделу 3-й армии РККА. На нём в годы Гражданской войны печаталась армейская газета «Красный набат» и листовки. Оборудование типографий Прасковьи Кузнецовой и Григория Широкова в основном было передано типографии Лебедихина.

© 2025. Д. Г. Кужильный

