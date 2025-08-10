Владимир Раше́т — выдающийся инженер-металлург и управляющий демидовскими заводами

Есть такие редкие люди в истории Нижнего Тагила, которые прожили здесь совсем недолго, но их вклад в развитие города настолько значителен, что не рассказать о них нельзя. Один из них — горный инженер, металлург, изобретатель, директор Департамента горных и соляных дел России Владимир Карлович Раше́т.

В. К. Раше́т (портрет неизв. художника, 1850-е гг. / общ. достояние)

Владимир Раше́т родился 7 ноября 1812 года в семье обрусевших французов. Его отец занимал пост управляющего Рижской таможней и нёс службу так рьяно и добросовестно, что трижды награждался бриллиантовыми перстнями от императора и восемь раз был премирован суммами от одной до трёх тысяч рублей. Вообще, служба занимала главное место в жизни Карла Яковлевича, и воспитание сына он полностью доверил своей жене — Елизавете Ивановне Фрейганг, которая дала Владимиру начальное образование, и сформировала его кругозор.

Когда мальчику исполнилось 10 лет, его по настоянию отца отдали в Горный кадетский корпус — одно из самых престижных учебных заведений Санкт-Петербурга тех лет. Условия в нём были строгими, обучение происходило за казённый счёт и длилось 11 лет, включая обязательную двухгодичную практику. Выпускники Горного кадетского корпуса должны были отслужить в горном ведомстве не менее 10 лет. Плохих учеников определяли на заводы унтер-шихтмейстерами, отличники же получали возможность продолжить обучение за границей и тоже за государственные деньги. Помимо общеобразовательных дисциплин, кадеты изучали пробирное искусство, металлургию, химию, экспериментальную физику, высшую математику, маркшейдерское искусство, горное искусство, гражданскую и горную архитектуру, ведение и управление горным хозяйством.

В 1833 году Владимир Раше́т окончил Горный кадетский корпус с золотой медалью и был отправлен в Швецию для изучения горнозаводского производства в Фалунской школе, где провёл три года. В 1836 году в звании горного инженера-поручика получил назначение на Гороблагодатские горные заводы, где в течение 5 лет работал помощником управляющего завода в Нижней Туре, лаборантом и заведующим лабораторией Гороблагодатских заводов. В 1846 года Рашет в звании подполковника горной службы был назначен управляющим Гороблагодатских золотых промыслов.

Тогда же он пишет трактат о развитии в Российской империи железных дорог и их положительном влиянии на экономику страны. Трактат не остался незамеченным: в том же году Владимир Карлович получает новое назначение и приступает к обязанностям управляющего завода герцога Лейхтенбергского в Петербурге, где при нём были построены паровозы, которые начали работать на Царскосельской железной дороге.

Надо сказать, что Демидовы стали интересоваться деятельностью Раше́та ещё во времена его работы в Гороблагодатском округе. В октябре 1847 года управляющий тагильскими заводами Антон Кожуховский обратился к Владимиру Карловичу с просьбой дать оценку работы Нижнетагильского завода и указать на возможные недостатки в производстве. Для этого на Нижнетуринский завод было отправлено 200 пудов чугуна. Рашет ответил запиской на девяти страницах, в которой рассказал о путях улучшения производства железа.

Первый лист записки В. К. Раше́та (1847 г., скан ИП «История рода Демидовых». / общ. достояние)

(https://документы.демидовы.рус/upload/images/catalog/2714/thumbs/thumb_h1224_s.s1267.se.s8.s.s1270s.s39.jpg)

Он отметил, что нижнетагильский чугун обладает прекрасными качествами, что было установлено в результате испытаний под руководством французских мастеров, братьев Гранмонтень, и вводить на Нижнетагильских заводах «кантуазский кричный способ» (технология производства железа, которая появилась во Франции в 1820-х годах) не стоит. Переписка продолжалась, и Владимир Карлович по просьбе Кожуховского произвёл расчёты постройки «кантуазских» горнов, а также договорился с братьями Грандмонтень «о принятии в обучение» нескольких тагильских мастеровых. «Кантуазский кричный способ» выделки железа всё же был опробован на Антоновском заводе, но внедрять его на всех заводах Нижнетагильского округа не стали — себестоимость такого железа оказалась выше, при этом качество осталось прежним. Уже тогда, в 1847 году, Демидовы захотели заполучить на свои заводы такого специалиста, как Раше́т, но тот от предложения отказался, сославшись на обязательства перед другим работодателем. При этом Владимир Карлович не скрывал, что ему было бы очень интересно поработать на Нижнетагильских заводах.

Только в 1858 году Владимир Раше́т принял предложение Павла Павловича Демидова занять пост управляющего уральскими заводами. При этом ему был предоставлен карт-бланш на внедрение на заводах любых технических новшеств, которые способствовали бы увеличению выплавки чугуна и выделки железа при сохранении прежнего качества.

Рашет сразу же взялся за дело и построил несколько домен своей новой конструкции. Шахты этих печей имели прямоугольное поперечное сечение и постепенно расширялись кверху. В нижней части домны располагались фурмы для подачи воздуха. Печи имели высоту до 10 метров. Преимуществом таких домен была более высокая производительность, но служили они всего 3–4 года. Отказываться от них Демидов не стал, но и менять старые доменные печи на новые не торопился. Проблема была решена только через 5 лет, когда инженер Карл Карлович Фрелих реконструировал домны Раше́та, придав их шахтам эллиптическое сечение. Такие печи получили название домен Раше́та-Фрелиха и стали очень быстро популярны на уральских заводах в последней четверти XIX века.

Эллиптические домны Раше́та-Фрелиха на Нижнетагильском заводе. Начало XX века.

(фото неизв. автора, нач. ХХ в. / общ. достояние)

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/bf6/923_0_2/bf6ae0a8a27ced0f3f49289b4222da29.png)

Тогда же Владимир Карлович предложил Демидовым шахтную печь собственной конструкции для выплавки меди, свинца и серебра. Испытания новой печи завершились удачно, и Павел Павлович Демидов щедро премировал Раше́та. А тот представил заводовладельцу проект узкоколейной железной дороги, которая должна была связать все заводы Нижнетагильского горного округа и обеспечить более быструю доставку грузов между ними. И хотя Демидов с энтузиазмом взялся за изучение проекта, реализацию его пришлось отложить как по техническим, так и по финансовым причинам. Висимо-Уткинскую узкоколейную железную дорогу построит 20 лет спустя старший сын Павла Павловича — Елим Павлович Демидов.

Тем временем контракт Раше́та с Демидовым подходил к концу. Продлить его Владимир Карлович возможно и согласился бы, но его жена Екатерина Петровна Максутова, обеспокоенная состоянием здоровья мужа, настояла на прекращении работы и отъезде на лечение за границу.

Владимир Карлович Раше́т с супругой (фото неизв. автора, 1860 г. / общ. достояние)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Владимир_Карлович_Рашет_с_супругой.png)

Когда в марте 1861 года Владимир Карлович Раше́т уже готовился сдавать дела, в его кабинете появилась группа заводчан во главе со служащим заводоуправления Дмитрием Шориным, которая обратилась к нему с просьбой поддержать инициативу о постройке храма «в память освобождения крестьян из крепостного состояния». Строить церковь собирались исключительно на пожертвования тагильчан, но помощь завода всё равно была нужна. Главная проблема на подготовительном этапе строительства заключалась в выравнивании вершины Вересовой горы, где будет стоять храм. Идея Рашету понравилась, и он отнёсся к ней со всем вниманием, пообещав выделить пиломатериалы, гвозди и стальной прокат за счёт завода, и помочь с организацией взрывных работ на Вересовой горе.

1 июня 1861 года Раше́т собрал в своём кабинете заводских служащих и тагильских купцов и ознакомил их с предложением о постройке нового храма. Он первым внёс в кассу строительства 400 рублей серебром из личных сбережений. Он же привлёк к работе над проектом церкви известного пермского архитектора и своего друга Томаса Фомича Гирста, и договорился с ним об оплате его услуг в рассрочку.

После возвращения с лечения Раше́т был назначен директором Департамента горных и соляных дел России. В течение всего срока руководства горным ведомством он ежегодно совершал рабочие поездки по горным заводам Урала и не раз заезжал в Нижний Тагил. Последнюю услугу Владимир Карлович оказал нашему городу в 70-х годах XIX века, когда его попросили разработать проект Уральской Горнозаводской железной дороги от Камасино до Екатеринбурга. Первоначально акционеры не хотели включать в маршрут Нижнетагильский завод так как Демидовы отказались вносить свой взнос в общую кассу, считая его необоснованно завышенным. Но Раше́т настоял на том, чтобы дорога проходила через Нижний Тагил, убедив всех в том, что это принесёт всем только пользу. В конце концов акционеры согласились с ним. А он, в свою очередь, убедил Павла Демидова снова стать акционером железной дороги и вложить средства в её строительство.

В. К. Рашет (фото неизв. автора, 1850-е гг. / общ. достояние)

В 1875 году Владимир Карлович Раше́т уволился со службы «по расстроенному здоровью». Через пять лет он скончался, находясь на лечении во Франции. Его жена Екатерина Петровна пережила мужа на 17 лет, и умерла в Париже (похоронена на кладбище Пер-Лашез в семейном склепе князей Максутовых). О судьбах детей Владимира Карловича известно немногое. Дочь Анна Владимировна вышла замуж за главного лесничего Уральских горных заводов Николая Глебовича Мальгина, а сын Владимир Владимирович стал юристом и дослужился до заместителя прокурора Великолукского окружного суда Псковской губернии.

© 2025. Д. Г. Кужильный

