В Нижнем Тагиле готовят проект трасс для мотоспорта и план проведения масштабного мотофестиваля в 2026 году

В Нижнем Тагиле готовятся сразу два масштабных проекта, направленных на развитие мотоспорта, байкерской культуры и туризма.

Автор идеи и основатель клуба единоборств Sparta Александр Шмаков в своих социальных сетях рассказал о встрече с генеральным директором ВГОКа Юрием Молоковым, на которой обсуждались ключевые моменты передачи земельного участка, на котором в будущем появятся трасса для супер кросса, эндуро-стадион и мототриал.

«Это очень значимый шаг для развития этих дисциплин в нашем регионе, и я рад, что у нас есть поддержка таких крупных партнёров, как ВГОК», — написал Александр на своей странице во «ВКонтакте».

Также он рассказал о плане мотофестиваля «Демидовские огни», который будет проводиться в течение двух дней в 2026 году. В программу мероприятия войдут соревнования по супер эндуро, мотоджимхане, выставка мототехники и кастом-байков, конкурсы, мастер-классы и концертная программа. Фестиваль будет организован совместно с байкер-клубом «Чёрные ножи» и администрацией города.

«Впервые в Нижнем Тагиле — праздник свободы, скорости и мощи. Фестиваль станет и путешествием в историю нашего города и его промышленной славы — соединим прошлое и настоящее в атмосфере байкерского братства. “Чёрные ножи” привезут друзей со всей России, так что будет по-настоящему масштабно. Это и шаг к развитию туризма, и новый яркий образ Тагила», — рассказал о мероприятии на своей странице во «ВКонтакте» мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ранее, в июле этого года, глава города уже говорил об активном взаимодействии с байкер-клубом и анонсировал проведение мотошоу, одной из локаций для которого должен стать Старый Демидовский завод.