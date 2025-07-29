Владислав Пинаев: в 2026 году в Нижнем Тагиле на Старом Демидовском заводе планируется провести мотошоу и кулинарный фестиваль

В 2026 году в Нижнем Тагиле планируется проведение двух крупных мероприятий, локацией для которых должен выступить Старый Демидовский завод. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» во время прямого эфира сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Так, летом следующего года тагильская администрация намерена привлечь известный байкер-клуб «Чёрные ножи» для организации мотошоу.

«Мы сейчас активно взаимодействуем с байкер-клубом. Уже создан организационный комитет по подготовке данного мероприятия. Я думаю, что мы его не ограничим только территорией завода. Будет хорошая и яркая фотозона. И традиционно мероприятие пройдёт за КДК “Современник”, также с участием байкеров и многое другое», — сообщил Владислав Пинаев.

Также планируется проведение большого кулинарного шоу, в котором примут участие ведущие шеф-повара России. О предварительных датах мероприятия пока не сообщается.

«Раньше у нас проходил фестиваль православной кухни, сейчас мы хотим расширить это мероприятие, сделать более интересным и приобщить к юбилею нашего завода-музея», — заявил мэр.