Свердловская область заняла последнее место в национальном экологическом рейтинге

Свердловская область заняла последнее — 83-е место в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» по итогам осени 2025 года, который подготовила Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль».

В расчётах рейтинга впервые учли не только сводные данные Росгидромета о состоянии окружающей среды, но и оперативные данные по зарегистрированным экстремально высоким загрязнениям воздуха и водоёмов. Среди них река Пышма в Свердловской области. В исследовании отмечается сильное воздействие на атмосферу промышленных предприятий.

Также в числе аустайдеров рейтинга Забайкальский и Приморский края, Оренбургская, Челябинская области, Красноярский край, Якутия, Омская и Иркутская области и Еврейской АО.

Самым чистым регионом России признана Республика Алтай, а также Кабардино-Балкария, Мурманская область, Москва, Тамбовская, Костромская, Калужская области, Чукотка, Чувашия и Чечня.