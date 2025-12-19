В Нижнем Тагиле школьник жестоко избил ровесника, возбуждено уголовное дело

В Нижнем Тагиле на Тагилстрое 15-летний подросток жестоко избил ровесника от чего тот получил множественные травмы лица и порезы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Оба участника драки — ученики школы № 49.

Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», потасовка произошла 16 декабря. Днём ученик восьмого класса школы № 49 возвращался с уроков. Около 12:30 у дома № 49 на улице Гвардейской он услышал крик «Беги!», но, обернувшись, получил удар в лицо и упал. Старшеклассник продолжил наносить удары уже лежавшему на земле подростку, пока в происходящее не вмешался случайный прохожий. Пострадавшего госпитализировали в больницу № 4.

«Стекла разбившихся очков воткнулись в кожу прямо у глаз. Ещё бы чуть-чуть, и могло случиться непоправимое: ребёнок мог лишиться зрения! Ездили к окулисту-травматологу на Вагонку, в этом месте наложили швы. Выписали антибиотики, дальше пока неизвестно, что и как. Находились на домашнем лечении, но пока улучшений нет. У него постоянные головокружения и тошнота. 18 декабря уехал с родителями в стационар на Кузнецкого», — сообщает подписчица сообщества.

Родители пострадавшего подростка обратились в полицию и в прокуратуру города. Личность нападавшего была оперативно установлена — им оказался ученик 10-го класса школы № 49.

Проверку инцидента также проводит и управление образования администрации Нижнего Тагила. Родители обоих школьников приглашены в учебное заведение для разбирательства.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, причиной избиения могла стать месть за сестру. По данным источника, поводом для конфликта стало то, что пострадавший якобы приставал к девушке и ударил её. Сообщается, что она зафиксировала побои, однако в школе № 49 по этому факту ограничились профилактической беседой. После этого брат девушки, предположительно, решил разобраться с обидчиком самостоятельно.