В Нижнем Тагиле пять собак из частного дома на улице Добролюбова ищут новых хозяев

После публикации АН «Между строк» нашлась хозяйка пяти собак, которые живут на территории частного домовладения на улице Добролюбова на Вагонке.

«Нынешняя хозяйка собак — жена сына хозяйки. После смерти прежних хозяев дом перешёл ей по наследству, но женщина оказалась в трудной жизненной ситуации: она много работает и, видимо, не успевает уделять внимание животным. Несмотря на это, она кормила собак, однако из-за сложных обстоятельств ей нужна помощь, чтобы их пристроить», — рассказала АН «Между строк» жительница Нижнего Тагила, обеспокоенная судьбой этих собак.

Напомним, ранее она обратилась в редакцию АН «Между строк», с просьбой написать о ситуации с собаками.