В Нижнем Тагиле пять собак из частного дома на улице Добролюбова ищут новых хозяев

18.12.2025 18:02
После публикации АН «Между строк» нашлась хозяйка пяти собак, которые живут на территории частного домовладения на улице Добролюбова на Вагонке

«Нынешняя хозяйка собак — жена сына хозяйки. После смерти прежних хозяев дом перешёл ей по наследству, но женщина оказалась в трудной жизненной ситуации: она много работает и, видимо, не успевает уделять внимание животным. Несмотря на это, она кормила собак, однако из-за сложных обстоятельств ей нужна помощь, чтобы их пристроить», — рассказала АН «Между строк» жительница Нижнего Тагила, обеспокоенная судьбой этих собак.

Напомним, ранее она обратилась в редакцию АН «Между строк», с просьбой написать о ситуации с собаками. 

 

 

 

